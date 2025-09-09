Justiça rejeita recurso e mantém condenação de 7 anos de prisão para “Maníaco do Horto”

A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) decidiu manter a condenação de sete anos de prisão em regime fechado imposta a Guilherme Silva da Cruz, conhecido como “Maníaco do Horto”. A defesa havia recorrido, pedindo a absolvição ou a reclassificação do crime, mas o pedido foi rejeitado por unanimidade.

O caso ocorreu em 11 de janeiro deste ano, quando uma mulher de 46 anos foi atacada durante caminhada no Horto Florestal, em Rio Branco. O agressor a espancou e tentou violentá-la sexualmente, mas a vítima reagiu com gritos e golpes, conseguindo escapar.

Ferida, a mulher foi socorrida e ajudou na identificação do acusado, reconhecido em imagens de câmeras de segurança. Preso em flagrante, Guilherme chegou a ser colocado em liberdade em audiência de custódia, mas a decisão foi revertida dias depois.

Ao julgar o recurso, o relator destacou que a versão da vítima, firme e corroborada por provas, demonstrou a intenção de estupro. Segundo o magistrado, a violência física e a tentativa de conduzi-la para um local isolado não deixam dúvidas sobre o crime.

Com a decisão, Guilherme Silva da Cruz permanecerá no presídio para cumprir a pena estabelecida pela Justiça.