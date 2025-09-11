11/09/2025
Kamai diz não ter definido candidatura e afirma estar à disposição do PT para decidir seu destino em 2026

O vereador de Rio Branco André Kamai (PT) negou, em entrevista ao portal ContilNet, que já tenha decidido a qual cargo pretende concorrer nas eleições de 2026. Segundo ele, não há definição sobre disputar uma chapa majoritária ou uma vaga de deputado federal.

O vereador falou sobre o assunto em entrevista/ Foto: ContilNet

“Eu não desisti nem me candidatei a absolutamente nada. Essa questão da candidatura ao governo nunca foi um pleito meu, isso veio da imprensa, de companheiros do meu partido e de outras forças políticas”, explicou.

Kamai afirmou que sua postura é de colocar-se à disposição do PT e da federação partidária. “Estou à disposição do meu partido, aonde o meu partido achar que eu colaboro mais no processo eleitoral e no projeto que estamos apresentando para a sociedade”, declarou.

Para o parlamentar, a escolha será coletiva, e não individual. “Se a federação e o PT entenderem que eu colaboro melhor na chapa de federal do que na majoritária, eu estou absolutamente à disposição para ajudar nessa luta que teremos pela frente”, destacou.

O vereador reforçou que a decisão caberá ao campo político do qual faz parte. “Essa decisão não será minha, será do campo político do qual eu faço parte”, concluiu.

