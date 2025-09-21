karin-do-rouge-homenageia-jp,-que-faleceu-neste-domingo-(21):-“a-gente-vai-cuidar-delas”

A morte de João Paulo Mantovani, conhecido como JP, é um dos principais assuntos do dia. O companheiro de Lí Marttins, do Rouge, sofreu um acidente de moto neste domingo (21/9), em São Paulo. Nas redes sociais, fãs do empresário, apresentador e influenciador (e do grupo pop formado nos anos 2000) têm repercutido a tragédia. Agora, Karin Hils, também do Rouge e amiga da família, prestou sua homenagem.

JP faleceu aos 46 anos ao colidir de moto com um caminhão de limpeza que estava parado na Marginal Pinheiros. Ele foi arremessado e, segundo testemunha, morreu no local. Antes de dados do Boletim de Ocorrência serem divulgados, as informações iniciais apontavam que o companheiro de Lí Marttins havia caído na pista e sido atropelado.

Karin Hils com JP Mantovani, Lí Marttins e amigos Crédito: Reprodução Instagram @karinhils JP Mantovani e Lí Marttins em ensaio de "pré wedding"; casamento seria em 2026 Crédito: @fokka JP Mantovani e Lí Marttins em ensaio de "pré wedding"; casamento seria em 2026 Crédito: @fokka JP Mantovani e Lí Marttins em ensaio de "pré wedding"; casamento seria em 2026 Crédito: @fokka

Na noite deste domingo, Karin Hils compartilhou uma foto em que aparece com JP, Lí e amigos, e publicou uma mensagem emocionante. “Hoje é um daqueles dias em que a gente se pergunta: ‘Como assim? Por quê, Deus? Por que tinha que ser desse jeito? E agora?’. Sua energia gigante, do seu tamanho, sempre positiva e vibrante, jamais será esquecida por quem cruzou com você nesta vida. Vá em paz, amado! A gente vai cuidar delas [Lí e a filha do casal]”, escreveu.

Lí, que é cantora, atriz e influenciadora digital, conheceu JP no reality “A Fazenda”, da Record, em 2015. O casal teve uma filha, Antonella, que está com oito anos de idade. Em junho, eles realizaram um ensaio fotográfico e um vídeo de “pré wedding“. O casamento aconteceria em 2026 e o evento estava sendo planejado nos mínimos detalhes.