Karoline Lima faz reflexão após barraco com Tainá Castro: “Nada é real”

Karoline Lima retomou suas postagens nas redes sociais nessa sexta-feira (5/9) após se afastar da internet por alguns dias.

A influenciadora passou o período em um retiro com a família do namorado, Léo Pereira, buscando se desconectar das redes depois do recente barraco público com Tainá Militão, ex-mulher do jogador do Flamengo.

Na semana passada, as duas influenciadoras tiveram desentendimentos públicos em meio à disputa por pensão.

Falou sobre os dias no retiro

Durante o retorno, Karoline compartilhou detalhes da experiência e brincou sobre os desafios de se adaptar a uma rotina longe de casa:

“Depois de alguns dias em grande contato com a natureza, que foi tudo, mas vou te falar, quando a idade chega é uma loucura porque eu não consigo mais dormir bem fora de casa gente”.

A influenciadora também se posicionou em relação às críticas recebidas por não ter produzido conteúdo durante a viagem. Segundo ela, o propósito da pausa era justamente se afastar do mundo digital:

“A intenção dessa viagem foi todas, menos criar conteúdo e me preocupar com minhas redes sociais. Quem trabalha com isso, quem vive essa loucura, sabe que a gente acaba esquecendo um pouco da vida real, a gente acha que o mundo é aquilo que tá dentro do nosso celular, que se tem um monte de mensagem de gente falando que você é isso, você é aquilo, você acaba pensando, nossa, então eu sou isso e eu sou aquilo. Quando você vai para o mundo real, você olha no olho das pessoas, você tem conversas, você vive, você se diverte, cara, nada disso aqui é verdade, nada disso aqui é real, o mundo pode ser muito mais gentil com a gente, sabe?”

Sem ligar para críticas

Durante o retiro, Karoline se permitiu atividades que não praticava há tempos, como jogar baralho, cantar no karaokê e se divertir com amigos: “Joguei baralho, jogos, cartas, cantei karaokê, bebi, ri, me diverti, nossa, foi legal”, detalhou.

Ela também alfinetou os críticos: “E volto dessa viagem cagando mais ainda para o que o povo fala. […] A gente leva a vida muito a sério, tudo vira grande caos”, disparou.