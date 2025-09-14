Kassab diz que Lula está “perdendo o centro” e defende anistia

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, defendeu, nesse sábado (13/9), a união de partidos de centro e de direita nas eleições de 2026 para derrotar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e fez críticas à gestão do petista na Presidência da República.

“Esses partidos, felizmente, vão estar juntos no primeiro ou no segundo turno, com um candidato ou com vários candidatos, isso depende muito de entendimentos partidários e circunstâncias locais, mais do que naturais na democracia. Mas o diálogo hoje no campo do centro e da direita é muito positivo. Se a direita e o centro estiverem juntos, vão ganhar a eleição”, afirmou.

As declarações foram feitas nesse durante painel no Rocas Festival, evento de luxo do setor equino realizado em Itu, no interior paulista. Kassab participou de um debate com o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, mediado pelo deputado estadual bolsonarista Tomé Abduch (Republicanos).

Segundo Kassab, Jair Bolsonaro (PL) venceu as eleições em 2018 porque o centro “abandonou o PT” e que o partido de Lula voltou ao poder em 2022, quando foi a vez de Bolsonaro perder o centro. Agora, na leitura do político, é o PT quem novamente se distancia dos partidos de centro.

“O Lula está perdendo o centro. Se tivermos juízo e soubermos entender que o projeto que vai vencer as eleições do Brasil é um projeto que una a direita e o centro, nós vamos vencer. Se não tivermos juízo e entender que esse é o caminho da vitória, o Lula vai ganhar”, disse Kassab.

O presidente do PSD fez críticas, ainda, ao governo Lula ao ser questionado sobre as diferenças entre a gestão do petista e a do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) em São Paulo, a qual integra como secretário de Governo e Relações Institucionais.

“O governo Tarcísio acerta em tudo, o governo Lula erra em tudo. É bem mais fácil”, disse.

Anistia