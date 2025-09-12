Katy Perry aterrissa em São Paulo para apresentações no Brasil

A cantora Katy Perry desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos nesta sexta-feira, às 17h30, para a turnê brasileira de Lifetimes. Os shows começam em São Paulo, no dia 14 de setembro, no The Town, seguem para Curitiba, na Arena da Baixada, em 16 de setembro, e chegam a Brasília, na Arena BRB Mané Garrincha, em 19 de setembro. Antes de aterrissar no Brasil, Katy se apresentou no México, Estados Unidos, Austrália, Canadá, Chile e Argentina.
A turnê Lifetimes é inspirada no álbum 143, lançado no mesmo dia em que a cantora se apresentou no Rock in Rio 2024. O show promete revisitar todas as fases da carreira, combinando clássicos como Firework, Roar e California Gurls com faixas do novo disco.
Leia também
-
Katy Perry exibe camisa da Argentina e provoca brasileiros
-
Vídeo: fã de Katy Perry desmaia nos braços da cantora em show
-
Vídeo: Katy Perry quase cai durante “voo” sobre o público
Os figurinos trazem uma estética futurista, com peças metálicas, armaduras, capacetes e luzes de LED, dialogando com visuais icônicos de outras eras da artista. No início do ano, Katy contou à revista People que a turnê seria um “espetáculo cheio de amor”, comparando a experiência a um parque de diversões.
Turnê Lifetimes