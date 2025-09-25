25/09/2025
Kim Kardashian revela que mãe mentiu para levá-la em encontro às cegas

A socialite Kim Kardashian foi em um date às escuras, armado pela mãe dela, a empresária Kris Jenner, após ser convencida de que iria para uma entrevista de emprego.

Durante uma participação no The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Kim revelou que a mãe marcou um encontro às cegas, mas disse que era uma entrevista de emprego.

“Ela me disse que era uma entrevista de emprego, mas disse a ele que era um encontro”, explicou. “Então eu cheguei, fui e falei sobre o que eu queria fazer, com um currículo comigo”, recordou.  “Não acho que ela pensou que eu estaria tão preparada a ponto de levar um currículo”, acrescentou.

A empresária prosseguiu, contando que “percebeu o que estava acontecendo” cinco minutos depois do início do encontro e colocou o currículo de volta na bolsa.

“Eu pensei: ‘Vou te matar’”, acrescentou Kardashian, referindo-se à Jenner, que estava sentada na plateia. “E encontro, não houve química?”. Fallon, então, perguntou. “Não”, disse Kardashian. “Acho que ele só soube anos e anos depois.”

Fallon perguntou a Jenner qual feedback ela recebeu do encontro. “Ele sabia muito bem porque também ganhou um prêmio Emmy…” Jenner disse enquanto Kardashian interveio: “Mãe, você pode parar?”

“Não, não vou dizer o nome dele, mas ele disse: ‘Ajudaria se eu trouxesse meu Emmy comigo?’”, revelou Kris, brincando.

Kim foi casada três vezes. A primeira vez foi com o produtor musical Damon Thomas, em 2000. O casal finalizou o divórcio em 2004. Ela, então, subiu ao altar com ex-jogador da NBA Kris Humphries (com o casamento durando apenas 72 dias) em 2011, antes de se casar com Kanye West, também em 2011.

