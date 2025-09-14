La Liga: Raphinha marca, Barcelona goleia e segue na vice-liderança

Escrito por Metrópoles
Em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Espanhol, o Barcelona não teve piedade do Valencia e goleou o adversário por 6 x 0. O encontro entre as equipes aconteceu neste domingo (14/9), e contou com show de Raphinha com a camisa do Barça.

Três jogadores do Barcelona foram responsáveis pela goleada, com cada um marcando dois gols: Robert Lewandowski, Raphinha e Fermín López. Atacante brasileiro de 28 anos, Raphinha balançou as redes no segundo tempo.

 

Com os dois gols marcados, Raphinha chegou ao terceiro na atual temporada. Ele havia balançado as redes diante do Mallorca, na primeira rodada do Campeonato Espanhol. O próximo compromisso do Barcelona será pela Champions League. Na quinta-feira (18/9), o clube visita o Newcastle, às 16h.

