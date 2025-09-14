La Liga: Raphinha marca, Barcelona goleia e segue na vice-liderança

Em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Espanhol, o Barcelona não teve piedade do Valencia e goleou o adversário por 6 x 0. O encontro entre as equipes aconteceu neste domingo (14/9), e contou com show de Raphinha com a camisa do Barça.
Leia também
-
Camp Nou é vetado e Barcelona jogará em estádio para 6 mil pessoas
-
Novo reforço do Barcelona, jovem atleta fica insatisfeito com o clube
-
Jogadores do Barcelona se incomodam com fala de Hansi Flick sobre ego
-
La Liga: Barcelona empata com Rayo e Real Madrid segue na liderança
Três jogadores do Barcelona foram responsáveis pela goleada, com cada um marcando dois gols: Robert Lewandowski, Raphinha e Fermín López. Atacante brasileiro de 28 anos, Raphinha balançou as redes no segundo tempo.
Rashford x Raphinha pic.twitter.com/MSoAY82lJ1
— (@MagicalXavi) September 14, 2025
O que o Raphinha precisava ter feito pra ter chance de vencer essa Bola de Ouro?
Ninguém foi mais decisivo e participou de tantos gols quanto ele na temporada passada.
pic.twitter.com/U7tfo8Habg
— Messi Brasil (@PortalMessi) September 14, 2025
Com os dois gols marcados, Raphinha chegou ao terceiro na atual temporada. Ele havia balançado as redes diante do Mallorca, na primeira rodada do Campeonato Espanhol. O próximo compromisso do Barcelona será pela Champions League. Na quinta-feira (18/9), o clube visita o Newcastle, às 16h.