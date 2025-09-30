Lacre, rótulo e preço: veja cuidados para evitar a compra de bebidas alcoólicas adulteradas

Apesar de o metanol ser imperceptível, há alguns cuidados que o consumidor deve tomar na hora de comprar uma bebida alcoólica. Problemas no lacre da garrafa e o preço podem ser indícios de que há alguma adulteração. No GloboNewsMais desta terça-feira (30), @barbaracarvalhorep deu dicas do que observar.

Subiu para cinco o número de mortes por suspeita de intoxicação com bebidas alcoólicas adulteradas com metanol no estado de São Paulo. Outros 22 casos estão sob investigação.

O governo paulista estruturou um gabinete de crise — com as secretarias de saúde e de segurança — que deve atuar em diversas frentes, desde um protocolo unificado em hospitais até a interdição de estabelecimentos.

Veja o vídeo: