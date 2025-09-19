VÍDEO: ladrão passa mal e morre em delegacia após ser preso por roubo

Um homem que não teve a identidade divulgada morreu após passar mal na 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul), no DF. Ele havia sido preso por suspeita de cometer roubos em casas de Arniqueira, nessa quinta-feira (18/9).

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada por moradores da região que informaram sobre dois homens que estariam invadindo residências na região.

Os militares conseguiram capturar um dos suspeitos e o conduziram para a delegacia. No local, enquanto esperava para registrar a ocorrência, o homem reclamou de falta de ar e desmaiou.

Os policiais solicitaram apoio do Corpo de Bombeiros Militar e realizaram manobras de ressuscitação.

Equipes do Samu e CBMDF compareceram na DP, mas não conseguiram reanimar o homem. O óbito foi declarado na unidade policial. A PMDF lamentou o ocorrido e informou que o comparsa do suspeito permanece foragido.

Veja o vídeo: