Ladrão que perdeu órgão genital em acidente tem extensa ficha criminal

O ladrão, de 23 anos, que teve a perna esquerda e o órgão genital amputados, após furtar uma motocicleta e se envolver em um acidente de trânsito, nesse domingo (21/9), em Xanxerê, no oeste de Santa Catarina, tem extensa ficha criminal. Segundo a Polícia Militar, o suspeito tem passagens por roubo, tráfico, furto, receptação, violência doméstica e porte de arma.

O furto ocorreu por volta das 8h desse domingo (21/9). A central da PM chegou a receber a denúncia de que dois homens haviam furtado uma motocicleta em frente a uma residência e seguiam em direção ao bairro São Pedro.

Minutos depois, os militares receberam uma nova informação de que a dupla havia sofrido um acidente no trânsito e batido contra um carro.

O condutor da moto, o ladrão de 23 anos, sofreu uma fratura exposta e foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital São Paulo. Em razão da gravidade do ferimento, ele passou por cirurgia, resultando na amputação da perna esquerda e do órgão genital.

O homem permanece hospitalizado sob custódia e à disposição da Justiça.

Com informações do NSC Total, parceiro do Metrópoles