Ladrões roubam 25 mercados da mesma rede e acabam presos em SP

Uma ação da Polícia Civil de São Paulo, nesta terça-feira (9/9), prendeu três homens acusados de roubar ao menos 25 unidades da rede de mercados Oxxo. Um dos criminosos foi capturado em um pedágio de Mairiporã, na região metropolitana de São Paulo, e os outros dois em uma chácara de Socorro, no interior paulista.

Conforme apurado pelo Metrópoles, os homens eram acompanhados pelos policiais e alugaram a chácara para continuar cometendo os crimes no interior. Entre os meses de maio e agosto, eles foram identificados em 25 roubos na capital paulista, alé, de Santos e Praia Grande, no litoral do estado. Um dos criminosos também atuava como motorista de aplicativo.

Dois criminosos foram presos em chácara em Socorro, interior de São Paulo

De acordo com os policiais, a chácara foi alugada para que os ladrões cometessem crimes no interior

Outro homem foi preso em pedágio de Mairiporã, região metropolitana de São Paulo

Criminosos roubaram ao menos 25 unidades da mesma rede de mercados em SP

Um dos bandidos também era motorista de aplicativo

Imagens de câmera de segurança mostram a ação dos criminosos que roubaram 25 mercados

Imagens de câmeras de segurança mostram a ação dos bandidos em um dos roubos. Nas filmagens, é possível ver os homens circulando pela loja e conversando com um atendente. Em outro momento, eles aparecem colocando uma sacola com os produtos roubados no porta-malas de um carro. Outra câmera de segurança registrou os criminosos retirando produtos do estoque do mercado.

Os homens foram presos temporariamente e o caso foi registrado no 42º Distrito Policial (Parque São Lucas). O Metrópoles procurou a Secretaria de Segurança Pública (SSP) e o mercado Oxxo, mas não teve retorno até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto.

