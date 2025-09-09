Ladrões roubam 25 mercados da mesma rede e acabam presos em SP

Uma ação da Polícia Civil de São Paulo, nesta terça-feira (9/9), prendeu três homens acusados de roubar ao menos 25 unidades da rede de mercados Oxxo. Um dos criminosos foi capturado em um pedágio de Mairiporã, na região metropolitana de São Paulo, e os outros dois em uma chácara de Socorro, no interior paulista.
Conforme apurado pelo Metrópoles, os homens eram acompanhados pelos policiais e alugaram a chácara para continuar cometendo os crimes no interior. Entre os meses de maio e agosto, eles foram identificados em 25 roubos na capital paulista, alé, de Santos e Praia Grande, no litoral do estado. Um dos criminosos também atuava como motorista de aplicativo.
6 imagensFechar modal.1 de 6
Dois criminosos foram presos em chácara em Socorro, interior de São Paulo
Divulgação/Polícia Civil2 de 6
De acordo com os policiais, a chácara foi alugada para que os ladrões cometessem crimes no interior
Divulgação/Polícia Civil3 de 6
Outro homem foi preso em pedágio de Mairiporã, região metropolitana de São Paulo
Divulgação/Polícia Civil4 de 6
Criminosos roubaram ao menos 25 unidades da mesma rede de mercados em SP
Divulgação/Polícia Civil5 de 6
Um dos bandidos também era motorista de aplicativo
Divulgação/Polícia Civil6 de 6
Imagens de câmera de segurança mostram a ação dos criminosos que roubaram 25 mercados
Divulgação/Polícia Civil
Imagens de câmeras de segurança mostram a ação dos bandidos em um dos roubos. Nas filmagens, é possível ver os homens circulando pela loja e conversando com um atendente. Em outro momento, eles aparecem colocando uma sacola com os produtos roubados no porta-malas de um carro. Outra câmera de segurança registrou os criminosos retirando produtos do estoque do mercado.
Os homens foram presos temporariamente e o caso foi registrado no 42º Distrito Policial (Parque São Lucas). O Metrópoles procurou a Secretaria de Segurança Pública (SSP) e o mercado Oxxo, mas não teve retorno até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto.
Leia também
-
Vídeo: segurança é executado após briga em balada na zona leste de SP
-
Central do crime: celular apreendido com dupla foi furtado em festival
-
Oxxo e Kalunga são citadas em operação que prendeu dono da Ultrafarma
-
Vídeo: homem mata ex a tiros e incendeia trailer em que ela estava
Confira lista de mercados roubados pelos criminosos
- 28 de maio de 2025 – 06h05: Av. Dr. Orêncio Vidigal, 496 – Vila Carlos de Campos, São Paulo – SP
- 29 de maio de 2025 – 05h19: Rua Hipódromo, 1389 – Mooca, São Paulo – SP
- 31 de maio de 2025 – 05h50: R. Herval, 414 – Belém, São Paulo – SP
- 31 de maio de 2025 – 07h30: R. Ulisses Cruz, 698 – Tatuapé, São Paulo – SP
- 4 de junho de 2025 – 05h30: R. Potiguaras, 105 – Vila Tupi, Praia Grande – SP
- 6 de junho de 2025 – 04h50: R. Bernardino de Campos, 170 – Centro, Santo André – SP
- 13 de junho de 2025 – 07h15: Rua José Manuel da Silva, 179 – Vila Matilde, São Paulo – SP
- 13 de junho de 2025 – 03h56: Av. Santo Albano, 851 – Vila Vera, São Paulo – SP
- 20 de junho de 2025 – 01h23: Av. Francisco Matarazzo, 877 – Barra Funda, São Paulo – SP
- 23 de junho de 2025 – 16h33: Rua Pedro de Toledo, 496 – Vila Clementino, São Paulo – SP
- 24 de junho de 2025 – 04h15: R. Barra Funda, 368 – Barra Funda, São Paulo – SP
- 25 de junho de 2025 – 01h50: Rua Pedro de Toledo, 924 – Vila Clementino, São Paulo – SP
- 25 de junho de 2025 – 05h00: Rua Pedro de Toledo, 924 – Vila Clementino, São Paulo – SP
- 27 de junho de 2025 – 05h20: Dr. Ângelo Vítala, 412 – Vila Zilda, São Vicente – SP
- 28 de junho de 2025 – 03h22: Rua Loefgren, 1452 – Vila Clementino, São Paulo – SP
- 9 de julho de 2025 – 22h43: R. Antônio de Barros, 2573 – Vila Carrão, São Paulo – SP
- 12 de julho de 2025 – 05h50: R. Rubens Ferreira Martins, 147 – Guilhermina, Praia Grande – SP
- 14 de julho de 2025 – 06h30: Av. Pres. Sarmiento, 1316 – Vila Tupi, Praia Grande – SP
- 15 de julho de 2025 – 5h30: R. Potiguares, 105 – Vila Tupi, Praia Grande – SP
- 17 de julho de 2025 – 05h10: Praça Washington, 76 – José Menino, Santos – SP
- 30 de julho de 2025 – 6h20: R. Catulo da Paixão Cearense, 119 – Vila da Saúde, São Paulo – SP
- 13 de agosto de 2025 – 06h20: R. Catulo da Paixão Cearense, 119 – Vila da Saúde, São Paulo – SP
- 10 de agosto de 2025 – 07h07: R. Antônio Tavares, 242 – Cambuci, São Paulo – SP
- 13 de agosto de 2025 – 22h17: R. Nossa Sra. das Mercês, 574 – Vila Moraes, São Paulo – SP
- 20 de agosto de 2025 – 01h33: R. Itaqueri, 978 – Água Rasa, São Paulo – SP