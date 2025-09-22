Lady Gaga, Taylor Swift, Beyoncé: as divas pop que mais inspiraram nomes de pets

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
lady-gaga,-taylor-swift,-beyonce:-as-divas-pop-que-mais-inspiraram-nomes-de-pets

Já pensou se no intervalo entre lançar seu novo álbum e organizar o casamento, Taylor Swift arrumasse um tempinho para arranhar seu sofá? As divas do pop internacional conquistaram uma legião de fãs entre os brasileiros, e muitos deles decidem homenagear suas favoritas batizando os pets com seu nome – e o portal LeoDias te mostra o ranking de quais são as cantoras que mais inspiraram na hora de nomear os bichinhos.

Os dados são do PetCenso, levantamento da empresa Petlove que catologou mais de 1,8 milhão de pets de todo o país. Entre os nomes, foram encontradas várias homenagens e variações pensadas pelos tutores, como “BeAucé” ou “Miau Lipa”.

Veja as fotos

Reprodução Instagram
Shakira em showReprodução Instagram
Reprodução Instagram
Rumores dão conta de que Lady Gaga fará participação em “O Diabo Veste Prada 2”Reprodução Instagram
Reprodução Instagram
Beyoncé ganhou o Grammy de Melhor Álbum de Country por “Cowboy Carter”; premiação aconteceu no domingo (2/2)Reprodução Instagram
Reprodução/Instagram/@sabrinacarpenter
Sabrina Carpenter ganhou o primeiro prêmio no VMA com o hit “Espresso”Reprodução/Instagram/@sabrinacarpenter
Foto/Instagram/@ArianaGrande
Ariana GrandeFoto/Instagram/@ArianaGrande
Olivia Rodrigo
Arquivo Pessoal / Iude Richele
RihannaArquivo Pessoal / Iude Richele
AP Photo/Beth A. Keiser
Britney Spears na apresentação icônica do VMA de 2001AP Photo/Beth A. Keiser

Leia Também

No top 3 da pesquisa, dominaram as cantoras que não tem só anos, mas décadas de sucesso. O primeiro lugar ficou para a diva Diana Ross, que inspirou o nome de 2.589 pets.

Em segundo lugar, ficou a quase brasileira Lady Gaga, que inspirou a nomeação de 2.162 bichinhos. E completando o pódio em terceiro lugar, ficou Tina Turner, com 1.994 pets homenageando a artista.

Confira o top 20:

  1. Diana (Ross);
  2. Lady (Gaga);
  3. Tina (Turner);
  4. Shakira;
  5. Pink;
  6. Sabrina (Carpenter);
  7. Donna (Summer);
  8. Taylor (Swift);
  9. Britney (Spears);
  10. Olivia (Rodrigo);
  11. Rihanna;
  12. Miley (Cyrus);
  13. Cher;
  14. Céline (Dion);
  15. Adele;
  16. Alicia (Keys);
  17. Mariah (Carey);
  18. Madonna;
  19. Ariana (Grande);
  20. Beyoncé;
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Pajéco inaugura espaço em loja colaborativa no Via Verde Shopping; confira os detalhes

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost