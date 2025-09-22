Lady Gaga, Taylor Swift, Beyoncé: as divas pop que mais inspiraram nomes de pets

Já pensou se no intervalo entre lançar seu novo álbum e organizar o casamento, Taylor Swift arrumasse um tempinho para arranhar seu sofá? As divas do pop internacional conquistaram uma legião de fãs entre os brasileiros, e muitos deles decidem homenagear suas favoritas batizando os pets com seu nome – e o portal LeoDias te mostra o ranking de quais são as cantoras que mais inspiraram na hora de nomear os bichinhos.

Os dados são do PetCenso, levantamento da empresa Petlove que catologou mais de 1,8 milhão de pets de todo o país. Entre os nomes, foram encontradas várias homenagens e variações pensadas pelos tutores, como “BeAucé” ou “Miau Lipa”.

Shakira em show Reprodução Instagram Rumores dão conta de que Lady Gaga fará participação em "O Diabo Veste Prada 2" Reprodução Instagram Beyoncé ganhou o Grammy de Melhor Álbum de Country por "Cowboy Carter"; premiação aconteceu no domingo (2/2) Reprodução Instagram Sabrina Carpenter ganhou o primeiro prêmio no VMA com o hit "Espresso" Reprodução/Instagram/@sabrinacarpenter Ariana Grande Foto/Instagram/@ArianaGrande Rihanna Arquivo Pessoal / Iude Richele Britney Spears na apresentação icônica do VMA de 2001 AP Photo/Beth A. Keiser

No top 3 da pesquisa, dominaram as cantoras que não tem só anos, mas décadas de sucesso. O primeiro lugar ficou para a diva Diana Ross, que inspirou o nome de 2.589 pets.

Em segundo lugar, ficou a quase brasileira Lady Gaga, que inspirou a nomeação de 2.162 bichinhos. E completando o pódio em terceiro lugar, ficou Tina Turner, com 1.994 pets homenageando a artista.

Confira o top 20: