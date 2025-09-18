lago-beachwear-e-w-rassi-se-unem-em-evento-especial-no-lago-sul

A tarde da última segunda-feira (16/9) foi marcada por um encontro animado e boas conversas na Lago Beachwear, localizada no shopping Gilberto Salomão. A loja recebeu, em sua unidade física de Brasília, clientes, parceiras e amigas em um evento especial que selou uma parceria de sucesso com a W Rassi, joalheria em Goiânia comandada por Wanessa Rassi.

Juntas, as marcas apresentaram a coleção Pacífico, lançada em agosto deste ano pela Lago Beachwear em homenagem aos seis anos de operação da marca, e a coleção Al Mar, da W Rassi.

O evento em Brasília marcou a estreia física da collab entre as duas lojas, que, até então, só havia sido divulgada de forma on-line

Joias da coleção Al Mar, W Rassi

Coleção Pacífico, da Lago Beachwear

Mesa de salgados e frios para as convidadas

Mais do que um match entre elas, a fusão destacou a sintonia entre duas coleções que compartilham a mesma essência: a elegância descomplicada da vida à beira-mar.

Para Wanessa Rassi, “a coleção Al Mar tem tudo a ver com a vibe da Lago: são peças inspiradas na Grécia, que traduzem o verão europeu com elementos do mar”, destacou à coluna Claudia Meireles.

Fabi Guimarães, Wanessa Rassi, Leticia Valle, Ana Favato e Clara Saabor

Wanessa Rassi apresentando a coleção Al Mar para Ana Valadão e Luciana Bezi

O evento em Brasília marcou a estreia física da collab entre as duas lojas, que, até então, só havia sido divulgada de forma on-line. A decoração da Lago, repleta de referências às praias gregas, reforçou ainda mais o cenário perfeito para a ocasião.

Lago Beachwear

A Lago Beachwear foi fundada por Letícia Valle, responsável pela direção criativa, ao lado do marido, Marcelo Isaías, que atua na gestão administrativa. A marca também tem como sócias Fabiana Guimarães (RP) e Clara Saabor, responsável pela loja da capital federal.

Veja quem esteve presente, pelos registros do fotógrafo Pedro Iff:

Fabi Guimarães, Leticia Valle e Clara Saabor

Isabela Diniz, Fabi Guimarães, Wanessa Rassi, Leticia Valle e Clara Saabor

Cheila Wobido, Claudia Meireles e Ana Favato

Bernardo Carvalho, Gustavo Freire, Marcelo Isaías e Otávio Veiga

Claudia Meireles e Mariana Lovis

Marcelo Isaías e Leticia Valle

Marcela Gomide e Fabi Guimarães

Cheila Wobido, Junia Souto e Roseane Jordão

Benjamin Lovis e Mariana Lovis

Ana Favato, Allan Rod e Tâmara Diniz

Ana Valadão, Luciana Bezi e Isabella Mariz

Cristiane Constantino e Andrea El Haje

Artemis Rodopoulos, Edilaine Gervasoni e Juliana Possa

Márcia Azevedo e Michelle Honorato

Camila Godoi e Marcela Fiorese

Ana Clara Lins

Fernanda Juma

