lago-beachwear-e-w-rassi-se-unem-em-evento-especial-no-lago-sul

A tarde da última segunda-feira (16/9) foi marcada por um encontro animado e boas conversas na Lago Beachwear, localizada no shopping Gilberto Salomão. A loja recebeu, em sua unidade física de Brasília, clientes, parceiras e amigas em um evento especial que selou uma parceria de sucesso com a W Rassi, joalheria em Goiânia comandada por Wanessa Rassi.
Juntas, as marcas apresentaram a coleção Pacífico, lançada em agosto deste ano pela Lago Beachwear em homenagem aos seis anos de operação da marca, e a coleção Al Mar, da W Rassi.
O evento em Brasília marcou a estreia física da collab entre as duas lojas, que, até então, só havia sido divulgada de forma on-line
Joias da coleção Al Mar, W Rassi
Coleção Pacífico, da Lago Beachwear
Mesa de salgados e frios para as convidadas
Mais do que um match entre elas, a fusão destacou a sintonia entre duas coleções que compartilham a mesma essência: a elegância descomplicada da vida à beira-mar.
Para Wanessa Rassi, “a coleção Al Mar tem tudo a ver com a vibe da Lago: são peças inspiradas na Grécia, que traduzem o verão europeu com elementos do mar”, destacou à coluna Claudia Meireles.
Fabi Guimarães, Wanessa Rassi, Leticia Valle, Ana Favato e Clara Saabor
Wanessa Rassi apresentando a coleção Al Mar para Ana Valadão e Luciana Bezi
O evento em Brasília marcou a estreia física da collab entre as duas lojas, que, até então, só havia sido divulgada de forma on-line. A decoração da Lago, repleta de referências às praias gregas, reforçou ainda mais o cenário perfeito para a ocasião.
Lago Beachwear
A Lago Beachwear foi fundada por Letícia Valle, responsável pela direção criativa, ao lado do marido, Marcelo Isaías, que atua na gestão administrativa. A marca também tem como sócias Fabiana Guimarães (RP) e Clara Saabor, responsável pela loja da capital federal.
Veja quem esteve presente, pelos registros do fotógrafo Pedro Iff:
Fabi Guimarães, Leticia Valle e Clara Saabor
Isabela Diniz, Fabi Guimarães, Wanessa Rassi, Leticia Valle e Clara Saabor
Cheila Wobido, Claudia Meireles e Ana Favato
Bernardo Carvalho, Gustavo Freire, Marcelo Isaías e Otávio Veiga
Claudia Meireles e Mariana Lovis
Marcelo Isaías e Leticia Valle
Marcela Gomide e Fabi Guimarães
Cheila Wobido, Junia Souto e Roseane Jordão
Benjamin Lovis e Mariana Lovis
Ana Favato, Allan Rod e Tâmara Diniz
Ana Valadão, Luciana Bezi e Isabella Mariz
Cristiane Constantino e Andrea El Haje
Artemis Rodopoulos, Edilaine Gervasoni e Juliana Possa
Márcia Azevedo e Michelle Honorato
Camila Godoi e Marcela Fiorese
Ana Clara Lins
Fernanda Juma
