25/09/2025
Laís Caldas e Gustavo Marsengo escolhem destino paradisíaco para a lua de mel
Final de “Casamento às Cegas 50+” gera reações na web: “Em choque”
Pai de Viih Tube pode ter cachê de A Fazenda 17 penhorado para quitar dívida
Após atrito, Virginia e Bruna Biancardi “se unem” para ajudar ex de Neymar em A Fazenda 17
Renato Cariani rebate Virginia: “chip da beleza” tem hormônios anabolizantes
Ciência, arte e esporte se encontram no Via Verde Shopping em fim de semana de experiências para toda a família
Luan Santana e Jade Magalhães batizam a filha com evento milionário; veja os detalhes
Preocupado, Wesley Safadão ficou aos prantos durante cirurgia do filho Yhudy
Filho de Simone e Kaká Diniz é internado; pai explica diagnóstico e tranquiliza fãs
Influenciadora de 14 anos morre após 11 anos de luta contra câncer

Laís Caldas e Gustavo Marsengo escolhem destino paradisíaco para a lua de mel

Escrito por Portal Leo Dias
Os ex-BBBs Laís Caldas e Gustavo Marsengo se casaram nesta quarta-feira (24/9) com uma cerimônia religiosa luxuosa em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, e, após meses intensos de organização do casório, vão desfrutar a tão aguardada lua de mel nas Ilhas Maldivas.

De acordo com o gshow, os pombinhos vão aproveitar o destino por 10 dias, com o roteiro e a viagem organizados por uma agência de turismo especializada em um dos destinos mais queridinhos dos famosos.

Reprodução/Instagram
Laís Caldas e Gustavo fazem ensaio pré-casamento em Campos de GirasosisReprodução/Instagram
Reprodução/Instagram
Laís Caldas e Gustavo fazem ensaio pré-casamento em Campos de GirasosisReprodução/Instagram
Reprodução/ Instagram @eslomarques
Ex-BBBs marcam presença no casamento de Laís Caldas e Gustavo MarsengoReprodução/ Instagram @eslomarques
Reprodução/Instagram
Laís Caldas e Gustavo fazem ensaio pré-casamento em Campos de GirasosisReprodução/Instagram
Reprodução/Instagram @dra.laiscaldas
Ex-BBBs marcam presença no casamento de Laís Caldas e Gustavo MarsengoReprodução/Instagram @dra.laiscaldas

Laís e Gustavo já haviam se casado no civil em fevereiro deste ano, com uma celebração íntima para amigos e familiares em São Paulo.

O casal está junto desde que se conheceram no confinamento do Big Brother Brasil, na edição de 2022. Os ex-participantes começaram a se relacionar dentro do reality e engataram o namoro assim que o programa terminou.

