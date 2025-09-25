Laís Caldas e Gustavo Marsengo escolhem destino paradisíaco para a lua de mel

Os ex-BBBs Laís Caldas e Gustavo Marsengo se casaram nesta quarta-feira (24/9) com uma cerimônia religiosa luxuosa em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, e, após meses intensos de organização do casório, vão desfrutar a tão aguardada lua de mel nas Ilhas Maldivas.

De acordo com o gshow, os pombinhos vão aproveitar o destino por 10 dias, com o roteiro e a viagem organizados por uma agência de turismo especializada em um dos destinos mais queridinhos dos famosos.

Laís Caldas e Gustavo fazem ensaio pré-casamento em Campos de Girasosis Reprodução/Instagram Ex-BBBs marcam presença no casamento de Laís Caldas e Gustavo Marsengo Reprodução/ Instagram @eslomarques

Laís e Gustavo já haviam se casado no civil em fevereiro deste ano, com uma celebração íntima para amigos e familiares em São Paulo.

O casal está junto desde que se conheceram no confinamento do Big Brother Brasil, na edição de 2022. Os ex-participantes começaram a se relacionar dentro do reality e engataram o namoro assim que o programa terminou.