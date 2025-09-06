‘Lalulu’: versão com rosto de Lula no boneco Labubu viraliza nas redes sociais

06/09/2025
O boneco com o rosto do presidente se trata de uma réplica do modelo original, disponível via plataformas de e-commerce

Após a febre dos bonecos chineses “ Labubu” na internet, os internautas nas redes sociais divulgaram uma nova versão do fenômeno: “Lalulu”, trocando o rosto original do brinquedo de pelúcia pelo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Versão com rosto de Lula no boneco Labubu viraliza nas redes sociais. Foto: Reprodução

O boneco, claro, não existe de forma oficial, sendo um conteúdo personalizado que replica o modelo original.

A versão “abrasileirada” está disponível em plataformas de vendas, como a Shopee, com valores a partir de R$ 25, no formato de chaveiro, nas variações de cores vermelho, rosa e cinza.

A imagem do presidente em forma de boneco também virou estampa de canecas personalizadas, disponíveis no site e no aplicativo do e-commerce.

