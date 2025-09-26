Lançamento do livro ‘Orleir Cameli: Um homem à frente de seu tempo’ acontece neste sábado, em Cruzeiro do Sul

A cidade de Cruzeiro do Sul se prepara para receber o lançamento do livro “Orleir Cameli: Um Homem à Frente de Seu Tempo”, uma homenagem à vida e ao legado do ex-governador Orleir Cameli. A obra é de autoria de sua esposa, a ex-primeira-dama do Acre, Beatriz Cameli.

Em entrevista, Beatriz Cameli revelou que a produção do livro foi um ato de dever e amor. “Eu, como esposa, como cidadã, como mãe, como pessoa que admirava a audácia, o temperamento, a competência, a inteligência de Orleir, eu não podia deixar passar todos esses acontecimentos. Tinha que ficar escrito,” afirmou.

O livro, com mais de 400 páginas, é um legado para as novas gerações e busca fazer justiça à memória do ex-governador, registrando sua dedicação como político, filantropo, industrial e empresário. Segundo a autora, a obra retrata todas as fases de sua vida, mostrando a “melhor versão dele em todos os sentidos.”

“Ele merecia, sim, a história dele ser plasmada num livro,” declarou Beatriz. Embora seu sonho fosse apresentar a obra a Orleir em vida, ela expressa grande orgulho e alegria em poder, finalmente, entregar à sociedade e à família o conteúdo da vida do homem que “foi à frente do seu tempo.”

Lançamento no Teatro do Náuas.

O evento de lançamento está marcado para este sábado, dia 27 de setembro, às 19h30 (sete e meia da noite). O local escolhido é o Teatro do Nauá, um ponto simbólico, pois foi construído durante a gestão de Orleir Cameli.

“Estaremos lançando esta obra muito importante para toda a sociedade de Cruzeiro do Sul e do Acre,” convidou a ex-primeira-dama.

Para aqueles que desejam adquirir o exemplar, as vendas começarão no local, mas a autora tranquilizou o público sobre a disponibilidade. A partir da próxima segunda-feira, os interessados poderão comprar o livro na loja Colorado, em horário comercial. “Aguardo que quem estiver interessado possa se aproximar na Colorado, em horário comercial, que estaremos com os livros à venda,” concluiu Beatriz Cameli.