Lançamentos da Semana: álbum surpresa de Anavitória e retorno triunfal de Cardi B

A semana no mundo da música foi movimentada para quem gosta de consumir álbuns completos, seja para uma boa surpresa ou um disco muito aguardado. Anavitória surpreendeu os fãs com o “Claraboia”, lançado sem aviso prévio. Enquanto isso, Cardi B voltou com seu segundo disco, sete anos depois do icônico “Invasion of Privacy”.

Confira os principais lançamentos musicais da semana:

Anavitória de surpresa

Com uma surpresa para 2025, o duo Anavitória apresenta o álbum “claraboia”, com 20 faixas inéditas contando sobre amores, dores e amadurecimentos da vida. Produzido por Janluska, pegê, Gabriel Duarte Mendes e Ana Caetano, o álbum conta com as participações de Bruno Berle e Rubel em duas faixas.

Com uma sonoridade que mistura Indie, Pop e MPB, “claraboia” foi pensado para ser o álbum-irmão de “Esquinas”, de forma oposta e complementar: enquanto “Esquinas” é urbano e mais cinza, “claraboia” é bucólico, caseiro, trazendo a simplicidade do interior e refletindo um pouco do local onde ele foi gravado, em uma casa em Paranapanema, interior de São Paulo, através de um estúdio caseiro montado no meio da sala, onde Ana e Vitória trabalharam juntas nas canções entre fevereiro e abril.

Cardi B de volta ao jogo

A espera foi longa. Após o incrível “Invasion of Privacy”, de 2018, Cardi B ficou sete anos sem lançar novos álbuns. Apesar de hits como “WAP” e “Up” (que estão no disco), os fãs esperavam ansiosamente por um novo repertório completo.

E veio aí, com “Am I the Drama”, colaborações com Selena Gomez e Janet Jackson, Cardi mostrou que a espera valeu a pena. Com canções explosivas e a língua de chicote, a rapper mostrou que ainda pode ditar os rumos da música quando quiser.

Ferrugem apresenta nova versão de hit

Depois de ultrapassar 21 milhões de reproduções e se consolidar entre as músicas mais ouvidas do país desde seu lançamento em junho, Ferrugem apresenta agora a versão ao vivo de “Apagar”.

A faixa, que se tornou um dos destaques recentes de sua trajetória, também ganhou força nas principais playlists de pagode e ficou em alta nos charts nacionais.

Miley Cyrus deluxe

Após o sucesso crítico do álbum visual “Something Beautiful”, Miley Cyrus lança a versão deluxe do disco. A expansão adiciona duas novas faixas que ressaltam o instinto de Miley para colaborações ousadas e narrativas pessoais.

Liderando o lançamento está “Secrets” parceria com Lindsey Buckingham e Mick Fleetwood, do Fleetwood Mac, que chega acompanhada de um videoclipe oficial dirigido por Miley Cyrus em parceria com Jacob Bixenman e Brendan Walter.

Lucas Pretti

O cantor e compositorLucas Pretti lançou o seu primeiro álbum,“Cara Ideal”, um projeto que sintetiza sua trajetória até aqui e inaugura uma nova fase de sua carreira. A faixa foco é “Egoísta”, uma parceria inédita com Johnny Hooker e Azzy, que reforça a ousadia e a autenticidade presentes em todo o disco.

Ao longo das faixas, Lucas constrói um retrato íntimo de si mesmo, um “confessionário pop” em que assume falhas, contradições e desejos.

Alê

Cantor e compositor carioca, Alê anuncia a chegada de seu primeiro álbum autoral de estúdio, intitulado “Ama Eu”.

Lançadas como singles ao longo de 2024 e 2025, “Bailar”, “Te Deixar”, “Deixa Florescer”, “Caso Proibido”, “Seu”, “Furacão” e a recente “Espaço Sideral” já fizeram a cabeça dos fãs, que, agora, são convidados a se reconhecerem em novas histórias, se perderem em outras batidas e se (re)encontrarem em palavras antes não ditas.

João Beydoun

O reggae brasileiro ganha um novo capítulo com João Beydoun, jovem artista que carrega nas veias a herança da Tribo de Jah e que agora dá seu passo mais simbólico: o lançamento de “Teu Legado”, em parceria com seu pai, Fauzi Beydoun.

A faixa é ao mesmo tempo uma homenagem e uma afirmação de futuro — a prova de que a chama do reggae segue acesa em uma nova geração —.