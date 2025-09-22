Lançamentos da semana: EA Sports FC 26 e Silent Hill f lideram uma vitrine eclética de novidades

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Se você gosta de variar entre sustos, futebol, corridas e indies curiosos, a semana está servida. Além do aguardado EA Sports FC 26 e do macabro Silent Hill f, chegam também o hilário Baby Steps, a versão completa de Hades 2, o veloz Sonic Racing: Crossworlds, o remake Pac-Man World 2 Re-Pac e mais.

EA Sports FC 26 e Silent Hill f são destaques nos lançamentos da semana — Foto: Arte/TechTudo

Principais estreias (datas e plataformas)

  • EA Sports FC 26 — 26/9 — PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, PS4, Xbox One, Switch, PC

  • Silent Hill f — 25/9 — PS5, Xbox Series X|S, PC

  • Baby Steps — 23/9 — PS5, PC

  • Hades 2 (versão completa) — 25/9 — Switch 2, Switch, PC

  • Sonic Racing: Crossworlds — 25/9 — PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, PS4, Xbox One, Switch, PC

  • Pac-Man World 2 Re-Pac — 26/9 — PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, PS4, Xbox One, Switch, PC

  • Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian — 26/9 — PS5, PS4, Switch, PC

  • Slime Rancher 2 (versão 1.0) — 23/9 — PS5, Xbox Series X|S, PC

  • Agatha Christie – Death on the Nile — 25/9 — PS5, Xbox Series X|S, Switch, PC

  • CloverPit — 26/9 — PC

  • Cladun X3 — 26/9 — PS5, PS4, Switch, PC

  • Hotel Barcelona — 26/9 — PS5, Xbox Series X|S, PC

Destaques rápidos

  • EA Sports FC 26: duas experiências de gameplay (Autêntica e Competitiva), ajustes na defesa e goleiros, modos Carreira e Ultimate Team de volta, mais de 20 mil jogadores licenciados.

  • Silent Hill f: primeiro SH ambientado no Japão (anos 60), história de Ryukishi07, combate com armas improvisadas e quebra-cabeças clássicos da série.

  • Baby Steps: “jogo de frustração” dos criadores de Getting Over It e Ape Out — caminhar nunca foi tão difícil (e engraçado).

  • Hades 2: campanha completa com Melinoe, sistema roguelike refinado e novas armas/boons.

  • Sonic Racing: Crossworlds: corridas com itens + portais dimensionais e participações especiais por DLC.

  • Pac-Man World 2 Re-Pac: remake com fases retrabalhadas, chefes, melhorias e modo multiplayer.

Fonte: informações das editoras e páginas oficiais nas lojas digitais (Steam/Epic/PS Store/Xbox/Nintendo), Metacritic, TechTudo.
Redigido por ContilNet.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost