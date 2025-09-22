Lançamentos da semana: EA Sports FC 26 e Silent Hill f lideram uma vitrine eclética de novidades

Se você gosta de variar entre sustos, futebol, corridas e indies curiosos, a semana está servida. Além do aguardado EA Sports FC 26 e do macabro Silent Hill f, chegam também o hilário Baby Steps, a versão completa de Hades 2, o veloz Sonic Racing: Crossworlds, o remake Pac-Man World 2 Re-Pac e mais.

Principais estreias (datas e plataformas)

EA Sports FC 26 — 26/9 — PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, PS4, Xbox One, Switch, PC

Silent Hill f — 25/9 — PS5, Xbox Series X|S, PC

Baby Steps — 23/9 — PS5, PC

Hades 2 (versão completa) — 25/9 — Switch 2, Switch, PC

Sonic Racing: Crossworlds — 25/9 — PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, PS4, Xbox One, Switch, PC

Pac-Man World 2 Re-Pac — 26/9 — PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, PS4, Xbox One, Switch, PC

Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian — 26/9 — PS5, PS4, Switch, PC

Slime Rancher 2 (versão 1.0) — 23/9 — PS5, Xbox Series X|S, PC

Agatha Christie – Death on the Nile — 25/9 — PS5, Xbox Series X|S, Switch, PC

CloverPit — 26/9 — PC

Cladun X3 — 26/9 — PS5, PS4, Switch, PC

Hotel Barcelona — 26/9 — PS5, Xbox Series X|S, PC

Destaques rápidos

EA Sports FC 26 : duas experiências de gameplay (Autêntica e Competitiva), ajustes na defesa e goleiros, modos Carreira e Ultimate Team de volta, mais de 20 mil jogadores licenciados.

Silent Hill f : primeiro SH ambientado no Japão (anos 60), história de Ryukishi07, combate com armas improvisadas e quebra-cabeças clássicos da série.

Baby Steps : “jogo de frustração” dos criadores de Getting Over It e Ape Out — caminhar nunca foi tão difícil (e engraçado).

Hades 2 : campanha completa com Melinoe, sistema roguelike refinado e novas armas/boons.

Sonic Racing: Crossworlds : corridas com itens + portais dimensionais e participações especiais por DLC.

Pac-Man World 2 Re-Pac: remake com fases retrabalhadas, chefes, melhorias e modo multiplayer.

