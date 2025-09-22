Lançamentos da semana: EA Sports FC 26 e Silent Hill f lideram uma vitrine eclética de novidades

Se você gosta de variar entre sustos, futebol, corridas e indies curiosos, a semana está servida. Além do aguardado EA Sports FC 26 e do macabro Silent Hill f, chegam também o hilário Baby Steps, a versão completa de Hades 2, o veloz Sonic Racing: Crossworlds, o remake Pac-Man World 2 Re-Pac e mais.
Principais estreias (datas e plataformas)
-
EA Sports FC 26 — 26/9 — PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, PS4, Xbox One, Switch, PC
-
Silent Hill f — 25/9 — PS5, Xbox Series X|S, PC
-
Baby Steps — 23/9 — PS5, PC
-
Hades 2 (versão completa) — 25/9 — Switch 2, Switch, PC
-
Sonic Racing: Crossworlds — 25/9 — PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, PS4, Xbox One, Switch, PC
-
Pac-Man World 2 Re-Pac — 26/9 — PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, PS4, Xbox One, Switch, PC
-
Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian — 26/9 — PS5, PS4, Switch, PC
-
Slime Rancher 2 (versão 1.0) — 23/9 — PS5, Xbox Series X|S, PC
-
Agatha Christie – Death on the Nile — 25/9 — PS5, Xbox Series X|S, Switch, PC
-
CloverPit — 26/9 — PC
-
Cladun X3 — 26/9 — PS5, PS4, Switch, PC
-
Hotel Barcelona — 26/9 — PS5, Xbox Series X|S, PC
Destaques rápidos
-
EA Sports FC 26: duas experiências de gameplay (Autêntica e Competitiva), ajustes na defesa e goleiros, modos Carreira e Ultimate Team de volta, mais de 20 mil jogadores licenciados.
-
Silent Hill f: primeiro SH ambientado no Japão (anos 60), história de Ryukishi07, combate com armas improvisadas e quebra-cabeças clássicos da série.
-
Baby Steps: “jogo de frustração” dos criadores de Getting Over It e Ape Out — caminhar nunca foi tão difícil (e engraçado).
-
Hades 2: campanha completa com Melinoe, sistema roguelike refinado e novas armas/boons.
-
Sonic Racing: Crossworlds: corridas com itens + portais dimensionais e participações especiais por DLC.
-
Pac-Man World 2 Re-Pac: remake com fases retrabalhadas, chefes, melhorias e modo multiplayer.
Fonte: informações das editoras e páginas oficiais nas lojas digitais (Steam/Epic/PS Store/Xbox/Nintendo), Metacritic, TechTudo.
Redigido por ContilNet.