Lançamentos da Semana: inédita de Xand Avião com Safadão e o pop de Doja Cat

O mês de setembro está se despedindo em grande estilo no mundo da música. No Brasil, uma parceria inédita no forró junta dois gigantes: Xand Avião e Wesley Safadão. Enquanto isso, lá na gringa, os destaques são os novos discos de Doja Cat, Mariah Carey e Zara Larsson.

Confira os principais lançamentos musicais da semana!

Xand Avião e Wesley Safadão em feat inédito

O encontro de duas das maiores vozes do forró ganhou forma e registro histórico no “Aviões Fantasy 2025”. Xand Avião e Wesley Safadão se uniram no palco do Castelão, em Fortaleza (CE), para interpretarem a inédita “Hoje Não”, faixa animada que traduz em música o espírito da festa.

Além de marcar a primeira parceria inédita entre Xand Avião e Wesley Safadão, a canção simboliza a essência do Aviões Fantasy: a mistura de música, espetáculo e pertencimento, onde duas lendas do forró dividiram o palco como iguais.

Doja Cat na Paris oitentista

Após dois longos anos de espera, a rapper Doja Cat voltou com seu quinto álbum de estúdio, “Vie”. Musicalmente ambientado nos anos 1980 e com produção de Jack Antonoff, a artista acerta de novo ao propor uma mistura bem sacada de pop com rap.

O novo single, “Gorgeous”, é uma canção chique e com um rap bem executado. Apesar de ser um flow menos agressivo que o “Scarlet”, Doja alinha o tom e entrega uma obra pop com nenhum skip. Vai ser o embalo perfeito para seu show no Brasil, que ocorrerá em fevereiro de 2026.

Djavan em nova fase

Djavan apresenta “Um Brinde”, primeiro single de “Improviso”, seu 26º álbum de estúdio. O projeto, com lançamento confirmado para 13 de novembro, reúne 12 faixas e marca um novo capítulo na trajetória do artista. A canção mistura pop e jazz, com o suingue característico do cantor alagoano, cheio de poesia e sofisticação musical.

Com “Improviso”, Djavan segue explorando novas sonoridades e reafirmando seu lugar único na música brasileira, em plena atividade criativa, às vésperas de celebrar 50 anos de carreira em 2026.

Mariah Carey está aqui para tudo

Mimi está de volta! Sete anos após o excelente e subestimado “Caution”, a diva retorna com o disco “Here For It All”, que renova seu catálogo desde que virou oficialmente a rainha do Natal.

O álbum conta com boas parcerias, principalmente a balada “Play This Song”, ao lado de Anderson Paak. O lead “Type Dangerous” segue como um dos destaques do álbum também.

Edson e Hudson roqueiros

É o rock! Em um momento raro, Hudson assume a primeira voz na releitura de “Have You Ever Seen The Rain”, do Creedence Clearwater Revival, ao lado do irmão Edson. Há tempos eles furaram a bolha do bom e velho sertanejo ao inserirem a guitarra às canções e ao estilo inconfundível que possuem.

A releitura emocionante de um dos maiores clássicos mundiais ganha novos contornos, atravessando fronteiras musicais, mas sem perder a essência. Na interpretação de Edson & Hudson, cada acorde carrega a intensidade de quem cresceu embalado pelo rock, gênero que moldou suas trajetórias desde o início.

Zara Larsson: estrela subestimada

Abram alas para uma das artistas mais subestimadas da geração. Pode ser a primeira semana do outono, mas para Zara Larsson, o verão (no hemisfério Norte) nunca acaba. A diva sueca lança seu tão aguardado novo álbum, Midnight Sun.

Sem filtros e vulnerável de forma aberta, o álbum de dez faixas pulsa com confiança pessoal e é embalado por uma ousada mistura de pop caleidoscópico e dance eufórico que acompanha cada estado de espírito de Zara. Explorando as profundezas de sua arte e trajetória em quase 20 anos sob os holofotes, o projeto não tem medo de mostrar todas as facetas da cantora de 27 anos: apaixonada, nostálgica, ambiciosa, confiante, irreverente e incerta — muitas vezes na mesma respiração.

Alma Djem

O Alma Djem chega com mais uma parceria de peso: a banda gaúcha Chimarruts se junta aos brasilienses na faixa “Maré Cheia”, que abre o EP “Pôr do Sol”, sexta parte do DVD “Acústico em São Paulo”.

A música é um reggae praiano que nasceu em um encontro de compositores na praia de Itaguaré, no litoral norte de São Paulo, e fala sobre o poder do amor como força de resgate e equilíbrio, capaz de devolver paz, serenidade e o rumo certo à vida.