Lanús confunde escudo do Fluminense com o de clube do Acre. Confira

Antes do duelo decisivo desta terça-feira (23/9), pelas quartas da Copa Sul-Americana, o Lanús homenageou o Fluminense com a entrega de uma placa ao presidente tricolor, Mário Biterncourt. No entanto, um detalhe chamou a atenção: o escudo do clube carioca foi trocado com o do Independência–AC.

Os símbolos dos dois clubes possuem grandes semelhanças, incluindo formato e cores, com diferenças nas tonalidades.

Confira os escudos dos clubes:

Escudo do Independência, do Acre.

Escudo do Fluminense, do Rio de Janeiro.

Lanús cometeu gafe ao trocar escudo do Fluminense com o do Independência, do Acre.

A foto do momento viralizou nas redes sociais. Assim que o Lanús percebeu o erro, a postagem foi excluída do perfil do clube.

Fluminense e Lanús jogam nesta terça-feira (23/9), às 21h30, pela Copa Sul-Americana. As equipes se enfrentam no Maracanã, em jogo de volta das quartas de final. Na primeira partida, disputada na Argentina, a equipe brasileira perdeu por 1 x 0.