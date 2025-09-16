Lanús x Fluminense: saiba onde assistir ao jogo da Copa Sul-Americana

O Fluminense inicia nesta terça-feira (16/9) a busca por uma vaga na semifinal da Copa Sul-Americana. O Tricolor das Laranjeiras visita o Lanús, da Argentina, às 21h30 (de Brasília), em jogo de ida das quartas de final do torneio continental.

O time do Lanús, que ficou com a primeira colocação do Grupo G, eliminou os compatriotas do Central Córdoba nas oitavas por 2 x 1 na soma dos placares. A esperança de gols é o atacante Walter Bou.

Para chegar nesta fase, o Fluminense avançou na primeira colocação do Grupo F. No mata-mata, eliminou o América de Cali, da Colômbia, por 4 x 1 no agregado. Para garantir vantagem diante do Lanús, a equipe do técnico Renato Gaúcho conta com Germán Cano, principal jogador da equipe e que foi revelado pelo clube argentino.

Onde assistir

O duelo entre Lanús e Fluminense, pela fase de quartas de final da Copa Sul-Americana, terá transmissão em TV aberta (SBT) e streaming (Disney+).