Lanús x Fluminense: saiba onde assistir ao jogo da Copa Sul-Americana

O Fluminense inicia nesta terça-feira (16/9) a busca por uma vaga na semifinal da Copa Sul-Americana. O Tricolor das Laranjeiras visita o Lanús, da Argentina, às 21h30 (de Brasília), em jogo de ida das quartas de final do torneio continental.
Cano, atacante do Tricolor.
Canobbio, jogador do Fluminense.
Fábio, goleiro do Fluminense.
O time do Lanús, que ficou com a primeira colocação do Grupo G, eliminou os compatriotas do Central Córdoba nas oitavas por 2 x 1 na soma dos placares. A esperança de gols é o atacante Walter Bou.
Para chegar nesta fase, o Fluminense avançou na primeira colocação do Grupo F. No mata-mata, eliminou o América de Cali, da Colômbia, por 4 x 1 no agregado. Para garantir vantagem diante do Lanús, a equipe do técnico Renato Gaúcho conta com Germán Cano, principal jogador da equipe e que foi revelado pelo clube argentino.
Onde assistir
O duelo entre Lanús e Fluminense, pela fase de quartas de final da Copa Sul-Americana, terá transmissão em TV aberta (SBT) e streaming (Disney+).