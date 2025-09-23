Lara Silva publica foto inédita com Faustão após casamento: “Maior presente”

Na última segunda-feira (22/9), Lara compartilhou uma foto com o pai, Fausto Silva, durante seu casamento, que foi realizado no último fim de semana. No registro, ela apareceu olhando nos olhos de Faustão e com uma mão em seu rosto, enquanto ele está em uma cadeira de rodas. Ela legendou o momento como “o maior presente”.

Ao fundo, apareceram João Silva e os demais convidados da festa organizada para os mais próximos. Nos comentários, vários seguidores deixaram mensagens de carinho. Mariana Rios comentou com um coração vermelho. Julinho Casares, o genro do apresentador, escreveu: “Como eu amo”.

Lara Silva publica foto inédita com Faustão: "O maior presente" Reprodução Instagram Lara Lara e Fausto Silva no casamento Reprodução Instagram Lara Lara Silva, filha de Faustão, casou-se com Julinho Casares na mansão do pai, em SP Crédito: Reprodução Instagram @faustaodomeucoracao

No último sábado (20/9), Lara e Julinho se casaram em uma cerimônia intimista com apenas 40 convidados. A noiva apostou em um lindo branco tomara-que-caia pontiagudo, corset e saias estruturadas assimétricas da grife britânica Vivienne Westwood, conhecida por vestir as maiores estrelas do entretenimento.

Em um momento emocionante compartilhado por João Silva, Faustão levou a primogênita ao altar mesmo com a mobilidade comprometida, com o auxílio de uma cadeira de rodas. O apresentador passou por um transplante de rim e outro de fígado em agosto.