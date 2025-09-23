23/09/2025
Universo POP
Gordão da XJ bate meta e perde 115 kg; veja o antes e depois
Pai de Elon Musk é acusado de abusar sexualmente de filhos e enteados, diz New York Times
Zé Felipe posta noite com Ana Castela em meio a rumores de romance
Família diz que Oruam foi “esquecido” na cadeia: “Vivemos um pesadelo”
Pai de Ana Clara, da Globo, vira motorista de app; apresentadora rebate críticas
Juju Salimeni acusa ex-diretor do Pânico de “assédio psicológico” e relata crises de ansiedade
Zé Felipe surge em noite com Ana Castela e reacende rumores de romance
Carol Castro critica escolha de Virginia na Grande Rio e fala em “hipocrisia”
Em meio à treta, bastidores revelam nova chamada de Virginia para Neymar
Ex de Vini Jr., Maju Mazalli, reage em meio à treta entre Bruna Biancardi e Virginia

Lara Silva publica foto inédita com Faustão após casamento: “Maior presente”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
lara-silva-publica-foto-inedita-com-faustao-apos-casamento:-“maior-presente”

Na última segunda-feira (22/9), Lara compartilhou uma foto com o pai, Fausto Silva, durante seu casamento, que foi realizado no último fim de semana. No registro, ela apareceu olhando nos olhos de Faustão e com uma mão em seu rosto, enquanto ele está em uma cadeira de rodas. Ela legendou o momento como “o maior presente”.

Ao fundo, apareceram João Silva e os demais convidados da festa organizada para os mais próximos. Nos comentários, vários seguidores deixaram mensagens de carinho. Mariana Rios comentou com um coração vermelho. Julinho Casares, o genro do apresentador, escreveu: “Como eu amo”.

Veja as fotos

Reprodução Instagram Lara
Lara Silva publica foto inédita com Faustão: “O maior presente”Reprodução Instagram Lara
Reprodução Instagram Lara
Lara e Fausto Silva no casamentoReprodução Instagram Lara
Crédito: Reprodução Instagram @faustaodomeucoracao
Lara Silva, filha de Faustão, casou-se com Julinho Casares na mansão do pai, em SPCrédito: Reprodução Instagram @faustaodomeucoracao

Leia Também

No último sábado (20/9), Lara e Julinho se casaram em uma cerimônia intimista com apenas 40 convidados. A noiva apostou em um lindo branco tomara-que-caia pontiagudo, corset e saias estruturadas assimétricas da grife britânica Vivienne Westwood, conhecida por vestir as maiores estrelas do entretenimento.

Em um momento emocionante compartilhado por João Silva, Faustão levou a primogênita ao altar mesmo com a mobilidade comprometida, com o auxílio de uma cadeira de rodas. O apresentador passou por um transplante de rim e outro de fígado em agosto.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Governo antecipa salário de setembro dos servidores públicos; confira as datas de pagamento

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost