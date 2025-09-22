Latam fecha acordo com Embraer para compra de até 74 aeronaves

A Latam anunciou nesta segunda-feira (22/9) um acordo com a Embraer para a compra de até 74 aeronaves do modelo E195-E2. A iniciativa faz parte de uma estratégia de expansão da malha aérea da companhia na América do Sul.

Trata-se de um dos raros contratos da Embraer com uma companhia aérea brasileira nos últimos anos. O anúncio acontece em meio a uma série de atrasos nas entregas de gigantes internacionais como a Boeing e a Airbus.

O que diz o acordo

Pelo acordo entre Embraer e Latam, estão previstas 24 entregas já confirmadas e outras 50 como opção de compra, totalizando 74 aeronaves em potencial.

As primeiras unidades devem começar a chegar a partir do segundo semestre de 2026. A primeira destinatária será a Latam Airlines Brasil e, em seguida, outras empresas do grupo também podem ser contempladas.

Com base nos valores de catálogo, as 24 aeronaves já confirmadas estão avaliadas em cerca de US$ 2,1 bilhões (R$ 11,2 bilhões, pela cotação atual).

Leia também

O último pedido de uma empresa brasileira pelos modelos da linha E2 ocorreu em 2018, pela Azul.

Até então, a Latam não usava aeronaves da Embraer. Atualmente, a frota da companhia aérea conta com 286 jatos da Airbus, 56 da Boeing e 20 cargueiros da fabricante norte-americana.

Segundo a Embraer, a encomenda permitirá à Latam “adicionar até 35 novos destinos aos 160 já atendidos” na América do Sul, tendo o Brasil como principal mercado.

Outros acordos

Há pouco mais de 10 dias, a Embraer anunciou um acordo para vender 50 aviões comerciais E195-E2 para a companhia norte-americana Avelo Airlines, por US$ 4,4 bilhões.

O contrato firmado entre as duas empresas prevê ainda o direito de compra de outros 50 jatos do mesmo modelo. As entregas das aeronaves estão previstas para o primeiro semestre de 2027.