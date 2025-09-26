Lauana Prado celebra 5º indicação ao Grammy Latino e lança projeto “Raiz”

A cantora Lauana Prado vive um momento especial na carreira. Na última quinta-feira (25/9), ela gravou em Belo Horizonte (MG) o novo projeto “Raiz” e, em paralelo, comemorou mais uma conquista: a indicação ao Grammy Latino 2025 na categoria de Melhor Álbum de Música Sertaneja com o trabalho “Transcende”. O disco, lançado em março, foi registrado no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, e marca a quinta vez consecutiva que a artista é reconhecida na premiação internacional.

Durante entrevista ao repórter Edu Reis, do portal LeoDias, Lauana destacou a força do projeto “Raiz” e lembrou o impacto que versões anteriores tiveram. “O Raiz é um projeto que muitas pessoas já conhecem, já gostam de ouvir. A gente teve o último Raiz Goiânia aí, que ficou… Não só performou como o álbum mais ouvido do Brasil, mas tivemos a Escrita nas Estrelas, que fez história também. É um projeto realmente muito emblemático, que tem muita história carregada através das músicas regravadas”, afirmou.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Lauana Prado Foto: Portal LeoDias Portal LeoDias Lauana Prado abre o coração sobre representatividade no sertanejo e planos de filhos e casamento com a noiva Portal LeoDias Lauana Prado Foto: Reprodução/Instagram @lauanaprado Lauana Prado Foto: Reprodução/Instagram @lauanaprado Voltar

Próximo

O novo trabalho contará com 31 faixas e trará releituras de clássicos da música brasileira. Lauana homenageia nomes como Roberto Carlos, Caetano Veloso, Chitãozinho & Xororó, Alcione e Paulo Ricardo, vocalista do RPM.

A cantora também comentou a emoção de dividir esse momento especial com milhares de fãs na gravação em Belo Horizonte. “Tem muitas coisas diferentes, né? Muitas músicas que eu ainda não tinha interpretado. Foi um dia que a gente teve muita gente participando da gravação, mais de 15 mil pessoas ali com a gente no Mineirão, e foi um dia bem especial. E agora tô feliz de entregar esse álbum mais uma vez, um álbum que é um retrato musical da minha vida, da vida de muitos brasileiros, muitos apaixonados pela música brasileira, pela música sertaneja”, disse.

Sobre a indicação ao Grammy, Lauana não escondeu o orgulho. “Tô feliz demais. Minha quinta indicação ao Grammy é um prêmio tão relevante, traz uma chancela tão grande, uma credibilidade maravilhosa. E sempre é uma celebração muito maravilhosa de também estar presente. Esse ano eu vou estar lá, dia 13 de novembro, em Las Vegas mais uma vez”, declarou.

Ela ainda fez questão de reforçar que a simples indicação já é motivo de vitória. “Só de ser indicada, já me sinto uma grande vencedora.”

Mesmo em meio ao sucesso, Lauana revelou que mantém uma vida simples e tranquila quando não está nos palcos. “Cara, é que eu sou uma pessoa muito tranquila. Eu acho que não tem fofoca, porque quando eu não tô trabalhando, eu tô dormindo, tô descansando. Eu sou muito caseira, eu sou um retrato mesmo do povo do interior, sabe? Eu adoro ficar na minha casa… Mas acho que a minha vida é o meu trabalho. Acho que é por isso que não tem muita coisa diferente pra contar.”