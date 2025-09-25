lauana-prado-fala-sobre-planos-de-ter-filhos-com-a-noiva-e-representatividade-no-sertanejo

Lauana Prado abriu o coração ao repórter Edu Reis, do portal LeoDias, sobre o acolhimento da comunidade LGBTQIA+ dentro do meio sertanejo, nesta quinta-feira (25/9), durante a gravação do projeto “Raiz”, em Belo Horizonte (MG). A cantora ainda revelou que tem planos de aumentar a família com a noiva, Tati Dias, e comentou sobre o futuro casamento.

“O público sertanejo é muito conservador, mas, no geral, as pessoas conseguem me acompanhar e entender este movimento que eu estou fazendo hoje: de que [a comunidade LGBT] se trata de pessoas como quaisquer outras, com emprego e famílias”, disse ela.

Lauana Prado e noiva, Tati Dias

“Hoje eu estou noiva, e ela já tem um filho. Nós temos um filho juntas e temos planos de ter uma família ainda maior, com mais filhos. E a gente vai mostrando ao longo da nossa rotina que somos uma família como qualquer outra”, acrescentou.

A cantora destacou ainda a importância de ser uma figura em prol da representatividade no meio sertanejo, e como os membros da comunidade LGBT já estão presentes e acolhidos “nos rodeios” e no interior do país.

“Estamos aqui para mostrar que compartilhamos do amor, sempre. A gente abraça sempre todo mundo com muito carinho. Estamos evoluindo como seres humanos, e faz parte da nossa função como artistas mostrar para as pessoas que somos todos iguais, independentemente de qualquer coisa”, concluiu.