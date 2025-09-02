Lázaro Ramos entra para Academia do Emmy Internacional e exalta Brasil

Escrito por Metrópoles
Lázaro Ramos anunciou nas redes sociais que foi aceito na Academia das Artes e Cinemas Televisivas e estará entre os membros da Academia do Emmy Internacional. O ator brasileiro será um dos votantes na importante premiação audiovisual. Na publicação, ele celebrou o momento e sugeriu a possibilidade de votar em séries e atores brasileiros.

“Pois é, vim aqui para dar essa notícia para vocês e aproveitar para dizer que a partir de agora a gente vai falar mais sobre filmes e sobre séries aqui. Por quê? Que aí vocês vão me ajudar a ficar ligado nas boas novidades de filmes e de séries para eu votar direitinho. Beleza? E de repente até votar em umas séries brazucas, em filmes brazucas, quem sabe”, disse o ator.

Popularmente conhecida como o Oscar da TV, a Academia é responsável por definir os vencedores de duas das maiores premiações da TV mundial: o Emmy Internacional, que premia séries produzidas e transmitidas fora dos Estados Unidos; e o Emmy, que consagra as maiores produções da TV norte-americana.

