Leandro Hassum chora ao falar da prisão do pai por vínculo com a máfia

Leandro Hassum abriu o jogo sobre como a relação com o pai mudou após ele ser preso por envolvimento com a máfia italiana. Carlos Alberto da Costa Moreira, pai do ator, foi preso em 14 de dezembro de 1994 por ajudar a máfia na distribuição de armas e drogas no Rio de Janeiro.
Segundo o ator, ele viveu 21 anos de mentira e até hoje a relação com o pai é tema constante na terapia. “Foi um corte na minha vida, de 21 anos que vivi uma mentira. Fui de 100 a 0 como se tivesse batido no muro de frente, em 1 segundo”, afirmou Hassum em entrevista ao Fantástico.
A notícia da prisão do pai foi feita pelo irmão do ator e a família inteira sofreu as consequências das ações dele já que todos os bens da família foram bloqueados. Hassum então passou a vender salgados na porta de um teatro para sobreviver.
O ator se emocionou durante a entrevista ao falar sobre toda a situação. Ele também se lembrou de uma conversa que teve com o pai. “Eu falei um dia para o meu pai: ‘pai, eu te perdoo. Porque mesmo no erro, você me mostrou o homem que não quero ser’”, disse chorando.
Carlos Alberto da Costa Moreira ficou preso por 11 anos e morreu em 2014.