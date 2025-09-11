11/09/2025
Lei municipal garante R$3 mil a profissionais do Mais Médicos e Médicos pelo Brasil no Acre

O objetivo é garantir melhores condições para que os médicos permaneçam no município

Médicos que atuam em Xapuri, interior do Acre, pelos programas federais Mais Médicos e Médicos pelo Brasil vão receber até R$3 mil mensais para custear alimentação e moradia. A medida foi oficializada por meio de lei publicada pela Prefeitura nesta quinta-feira (11).

cuba,-bolivia,-venezuela:-de-onde-vem-os-estrangeiros-do-mais-medicos

A medida foi oficializada por meio de lei publicada pela Prefeitura nesta quinta-feira (11)/Foto: Reprodução

O benefício será dividido em duas partes: R$1,5 mil destinados à alimentação e outros R$1,5 mil para moradia. O pagamento tem caráter indenizatório, não gera vínculo empregatício e poderá ser suspenso caso o profissional se desligue do programa, abandone suas funções ou permaneça ausente por mais de 30 dias sem justificativa.

Segundo a gestão municipal, o objetivo é garantir melhores condições para que os médicos permaneçam no município e possam se dedicar ao atendimento dos pacientes da atenção básica sem preocupações com despesas essenciais.

