Leilão da Receita tem iPhone a partir de R$ 800 e carros a R$ 4 mil

A Receita Federal irá realizar um leilão com itens apreendidos e abandonados, com iPhones a partir de R$ 800, veículos com preço inicial de R$ 4 mil e um PS5 por R$ 1 mil no mínimo. Os lances estão abertos para pessoas físicas e jurídicas.
Entre os 259 lotes também é possível encontrar outros produtos eletrônicos, vestimentas, utensílios domésticos, aparelhos de mecânica, caminhões e até grafita em flocos.
As propostas podem ser feitas de forma online a partir do dia 18 de setembro, às 8h, com fim no dia 24, às 18h. Os lances são feitos para um conjunto de itens disponibilizados em um lote fechado.
O lote mais barato do leilão é o de número 1, com um pneu de automóvel da marca Pirelli, que pode ser arrematado por R$ 30. Na outra ponta, o lote 202 tem o preço mais salgado, a partir de R$ 650 mil por milhares de peças de celular.
As pessoas físicas não podem comercializar os produtos e podem fazer lances para os lotes: 47, 53, 54, 55, 56, 57, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 257, 258 e 259.
Já as pessoas jurídicas conseguem concorrer a todos os pacotes.
De acordo com o edital, alguns lotes não podem ser comercializados, mesmo que arrematados por pessoas jurídicas.
Destaques do leilão
- No lote 77 é possível adquirir um iPhone 11 a partir de R$ 800;
- No lote 78 é possível adquirir um iPhone 12 a partir de R$ 1,3 mil;
- No lote 65 e 66 é possível adquirir um Chevrolet e um Volkswagen a partir de R$ 12 mil cada;
- No lote 67 é possível adquirir um Fiat Palio a partir de R$ 4 mil;
- No lote 34 é possível adquirir 200 motos elétricas modelo A3 a partir de R$ 24 mil;
- No lote 42 é possível adquirir 71 scooters elétricas da marca NineBot a partir de R$ 41,6 mil;
- Do lote 53 a 57, é possível adquirir motos elétricas da fabricante Voltz a partir de R$ 7 mil;
- Do lote 74 a 76, é possível adquirir celulares da marca Xiaomi a partir de R$ 360
- Do lote 98 a 105, é possível adquirir alguns videogames, como um PS5 a partir de R$ 1 mil e um Xbox Series S a partir de R$ 1,5 mil.
Quem pode participar do leilão?
Pessoas físicas:
- Ter 18 anos ou mais ou ser emancipado;
- Estar inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
- Possuir selo de confiabilidade Prata ou Ouro no gov.br.
Pessoas jurídicas:
- Estar com o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) regularizado;
- O responsável legal ou procurador da empresa deve possuir selo de confiabilidade Prata, ou Ouro no sistema de identidade digital do Governo Federal.
Como participar do leilão
A Receita Federal abre os lances no dia 18 de setembro, às 8h, com prazo até as 18h do dia 24 de setembro — véspera do certame, pelo Sistema de Leilão Eletrônico do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC).
Para participar é preciso ter mais de 18 anos, disponibilizar de CPF ou CNPJ, para a pessoa jurídica, e ser Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do Governo Federal.
Veja o passo a passo:
Ao acessar o e-CAC, os interessados (PF ou PJ) devem selecionar o edital do leilão de número 0800100/000006/2025 – SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DA 8ª REGIÃO FISCAL;
Escolher o lote em que se quer fazer o lance e clicar em “incluir proposta”;
- Após aceitar os termos e condições apresentados pela Receita no site, é necessário incluir o valor da proposta, que, necessariamente, deve ser maior do que o valor mínimo, e salvar.
- Cada participante poderá apresentar uma única proposta por lote, podendo alterá-la ou excluí-la até o final do período previsto para a apresentação de propostas.