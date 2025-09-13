Leilão da Receita tem iPhone a partir de R$ 800 e carros a R$ 4 mil

A Receita Federal irá realizar um leilão com itens apreendidos e abandonados, com iPhones a partir de R$ 800, veículos com preço inicial de R$ 4 mil e um PS5 por R$ 1 mil no mínimo. Os lances estão abertos para pessoas físicas e jurídicas.

Entre os 259 lotes também é possível encontrar outros produtos eletrônicos, vestimentas, utensílios domésticos, aparelhos de mecânica, caminhões e até grafita em flocos.

As propostas podem ser feitas de forma online a partir do dia 18 de setembro, às 8h, com fim no dia 24, às 18h. Os lances são feitos para um conjunto de itens disponibilizados em um lote fechado.

O lote mais barato do leilão é o de número 1, com um pneu de automóvel da marca Pirelli, que pode ser arrematado por R$ 30. Na outra ponta, o lote 202 tem o preço mais salgado, a partir de R$ 650 mil por milhares de peças de celular.

As pessoas físicas não podem comercializar os produtos e podem fazer lances para os lotes: 47, 53, 54, 55, 56, 57, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 257, 258 e 259.

Já as pessoas jurídicas conseguem concorrer a todos os pacotes.

De acordo com o edital, alguns lotes não podem ser comercializados, mesmo que arrematados por pessoas jurídicas.

Destaques do leilão

No lote 77 é possível adquirir um iPhone 11 a partir de R$ 800;

No lote 78 é possível adquirir um iPhone 12 a partir de R$ 1,3 mil;

No lote 65 e 66 é possível adquirir um Chevrolet e um Volkswagen a partir de R$ 12 mil cada;

No lote 67 é possível adquirir um Fiat Palio a partir de R$ 4 mil;

No lote 34 é possível adquirir 200 motos elétricas modelo A3 a partir de R$ 24 mil;

No lote 42 é possível adquirir 71 scooters elétricas da marca NineBot a partir de R$ 41,6 mil;

Do lote 53 a 57, é possível adquirir motos elétricas da fabricante Voltz a partir de R$ 7 mil;

Do lote 74 a 76, é possível adquirir celulares da marca Xiaomi a partir de R$ 360

Do lote 98 a 105, é possível adquirir alguns videogames, como um PS5 a partir de R$ 1 mil e um Xbox Series S a partir de R$ 1,5 mil.