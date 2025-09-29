leo-bagarolo-e-evelin-camargo-estreiam-no-teatro-com-“por-toda-a-minha-vida”

Leo Bagarolo e Evelin Camargo estarão nos palcos com o espetáculo “Por Toda a Minha Vida”, que estreará em 3 de outubro, em São Paulo. A comédia romântica promete transitar entre humor e emoção, mesclando passado e presente na história de um casal que mostra como os encontros e desencontros amorosos moldam uma vida inteira.

“Por Toda a Minha Vida” acompanha Renata e Luiz, que se conhecem casualmente em um jardim e iniciam uma conversa que se transforma em viagem emocional pelo passado da jovem. Ela propõe um jogo: contar a história de seus três grandes amores, o primeiro amor, um namorado e seu atual marido, para que o rapaz descubra qual foi o verdadeiro.

Leo Bagarolo e Evelin Camargo, do espetáculo "Por Toda a Minha Vida" Foto/Instagram/@portodaaminhavidaoficial

O texto da produção é assinado por Leo Bagarolo e Victor Delboni, com direção artística de Tinno Zani, que propõem uma experiência além dos palcos. Ensaios, bastidores e o processo de criação serão compartilhados nas redes sociais, comandadas pela pinscher Bica, mascote dos atores, para aproximar o público digital e presencial com humor e leveza.

O espetáculo marca a estreia da VME em gestão de produções teatrais, após consolidar seu nome em grandes musicais. Sobre a peça, Vinícius Munhoz, da VME, afirmou que a proposta é emocionar: “Queremos que cada sessão seja uma experiência de conexão e emoção, ultrapassando o palco e transformando a história em algo que toque e inspire o público”.

A equipe criativa inclui cenografia de André Cortez, iluminação de Wagner Antônio e o figurino fica por conta de Bruno Oliveira. “Por Toda a Minha Vida” terá temporada curta no Teatro Multiplan, no Morumbi Shopping, com ingressos disponíveis pela Sympla.