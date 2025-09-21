Leonardo Jardim diz que Cruzeiro tem objetivos diferentes após vitória

Após vencer de virada o Red Bull Bragantino por 2 x 1 no Estádio Mineirão, na noite deste domingo (21/9), Leonardo Jardim, treinador do Cruzeiro, deu entrevista coletiva depois do jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele afirmou que o time tem objetivos distintos no Campeonato Brasileiro.
Cruzeiro vira sobre Bragantino e chega à vice-liderança do Brasileirão
Vascaíno é esfaqueado por torcedores do Flamengo dentro de ônibus no DF
Brasileirão: Cruzeiro iguala marca de vitórias registrada em 2024
Brasileirão: Cruzeiro vence Bahia de virada e volta à vice-liderança
“Eu sei que nós incomodamos, pois pensaram que cairíamos de ritmo e não caímos. Começaram a ficar preocupados, mas não se preocupem com o Cruzeiro. O Cruzeiro tem objetivos diferentes no Campeonato Brasileiro”, iniciou o comandante.
Cruzeiro e Red Bull Bragantino se enfrentaram pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro
Leonardo Jardim também comentou o que falou aos jogadores durante o intervalo, quando o placar ainda estava 1 x 1 e restavam 45 minutos de jogo.
“Eu disse aos jogadores que o primeiro objetivo no segundo tempo era não perder a cabeça. Fazer aquilo que é nosso modelo de jogo, jogar o nosso futebol”, afirmou o técnico. No segundo tempo, o Cruzeiro conseguiu a virada, com gol de Kaiki.
O Cruzeiro volta a campo no próximo sábado (27/9), às 18h30, para enfrentar o Vasco em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.