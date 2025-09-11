Leonardo Jardim se emociona em coletiva após classificação do Cruzeiro

O Cruzeiro volta à disputar a semifinal da Copa do Brasil depois de seis anos. Dessa vez, o avanço teve gosto especial. O time celeste eliminou o Atlétic0-MG da competição após vencer o rival por 2 x 0, nesta quinta-feira (11/9), no Mineirão. Em coletiva pós jogo, o técnico Leonardo Jardim se emocionou com a conquista e projetou o restante do torneio.

O Cruzeiro está classificado para a semifinal da Copa do Brasil

Kaio Jorge marcou os gols da vitória do Cruzeiro contra o Atlético-MG

O Atlético-MG está eliminado da Copa do Brasil

Em entrevista coletiva, o português relembrou que a sua estreia com o Cruzeiro havia sido justamente um clássico mineiro diante do Galo, em que o time alvinegro venceu por 2 x 0:

“Esse jogo ultrapassa um pouco a parte esportiva, porque clássico é um clássico. Cheguei aqui no dia 9 de fevereiro, dia do clássico (campeonato mineiro). E lembro que fiquei triste em sair com a derrota. Queria dar como presente uma vitória contra o rival, não aconteceu no brasileirão e estou muito feliz por dar essa vitória à todos os cruzeirenses”, destacou Jardim.

Veja o trecho:

Ainda sobre a rivalidade, o treinador cutucou o Atlético-MG sobre eliminar o rival e disse que a conquista da competição era um dos objetivos da diretoria do Galo no início da temporada:

“Ninguém pode esquecer que no início do ano, o planejamento do rival era de jogar pelo título da Copa do Brasil com Palmeiras, Flamengo. Temos que dar parabéns ao staff, são os mais competentes em termos ofensivos e defensivos. Ajudou a recuperar os jogadores hoje”, avaliou.

O Cruzeiro volta a disputar a semifinal da competição após seis anos. A última vez que a Raposa esteve entre os quatro melhores elencos da competição foi em 2019, quando foram eliminados para o Internacional. Sobre esse tempo que a equipe ficou fora da etapa na competição, o técnico celebrou a quebra do jejum e projetou o restante da competição.

“Nunca fugimos dessa responsabilidade, vamos pensar em dezembro. Pra mim o passado é uma história que é muito importante, mas para nós que somos técnicos o importante é o próximo jogo. Desde 2019 não ganhávamos, mas isso faz parte do passado, como já quebramos alguns outros tabus. O passado já passou.”

Chaveamento

O Cruzeiro vai enfrentar o Corinthians na semifinal da competição. Enquanto isso, o Fluminense aguarda o vencedor do confronto entre Vasco x Botafogo, para saber quem enfrenta. Os jogos de ida e volta da final da Copa do Brasil 2025 está programado para acontecer nos dias 17 e 21 do mês de dezembro.