Lí Marttins emociona ao falar da morte do marido, JP Mantovani. Leia!

A cantora e ex-Rouge Lí Marttins se manifestou, neste domingo (21/9), sobre a morte do marido, JP Mantovani. O apresentador e modelo faleceu após um acidente de moto na Marginal Pinheiros, em São Paulo.

Nas redes sociais, Lí pediu um momento de paz para assimilar o momento de dor e emocionou ao falar do marido, que conheceu durante o confinamento de A Fazenda, em 2015. Juntos, os dois têm uma filha, de 7 anos. “O amor da minha vida e o homem que me deu o presente mais precioso desse mundo”, escreveu ela.

Leia também

Leia o pronunciamento completo:

“Nós somos uma família.

Em respeito a nossa história, filha, familiares e amigos, gostaria de pedir por gentileza um momento de paz e silêncio pra assimilar esse momento de dor e sofrimento para que Deus acalme nossos corações.

É com profundo pesar, que comunicamos o falecimento do anjo das nossas vidas, o amor da minha vida, e o homem que me deu o presente mais precioso desse mundo! Agradecemos o carinho e as orações de todos mas precisamos agora de paz, esse é um pedido nosso! Gratidão!

46 anos vividos intensamente!

Te amamos pra todo o sempre!!!”

8 imagens Fechar modal. 1 de 8

JP Mantovani mostrou registros de moto horas antes de acidente; veja

Reprodução/Instagram @jpmantovani 2 de 8

JP Mantovani

Reprodução/Instagram 3 de 8

JP Mantovani e Lí Marttins

Reprodução/Instagram 4 de 8

JP Mantovani e Lí Marttins

Reprodução/Instagram 5 de 8

JP Mantovani e Lí Marttins

Reprodução/Instagram 6 de 8

JP Mantovani e Lí Marttins

Reprodução/Instagram 7 de 8

JP Mantovani e Lí Marttins

Reprodução/Instagram 8 de 8

jP Mantovani

Reprodução/Redes sociais

O acidente

O modelo, apresentador e influenciador JP Mantovani morreu, na madrugada deste domingo (21/9), após um acidente de moto na Marginal Pinheiros, em São Paulo.

Segundo informações preliminares, JP caiu de moto na altura da Ponte Roberto Rossi Zuccolo, no sentido norte, e, por conta do impacto, foi arremessado alguns metros à frente. O apresentador foi atropelado por um caminhão de limpeza urbana que passava no local.

Horas antes do acidente fatal, JP Mantovani compartilhou vídeos e fotos de um encontro com motoqueiros na Company MotorCycles, na Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo.

JP Mantovani era modelo e apresentador. Ele participou da 8ª temporada do reality A Fazenda, da Record, em 2015, além do programa de casais Power Couple Brasil 5, em 2021. Neste ano, JP ainda esteve presente no Game dos 100, também da Record.