24/09/2025
Libertadores: Palmeiras pode emplacar 10 jogos sem perder para o River no Allianz

Verdão venceu a ida por 2 x 1 no Monumental; volta é hoje (24/9), às 21h30, com Globo, ESPN e Disney+

O Palmeiras recebe o River Plate nesta quarta (24/9), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Depois do 2 x 1 em Buenos Aires, o Verdão joga por empate para avançar. Em caso de derrota por um gol, a vaga será decidida nos pênaltis. ge+1

Uma classificação hoje pode marcar mais um feito: o time chegaria a 10 partidas de invencibilidade contra o River no torneio continental, sequência destacada na véspera do duelo. Metrópoles

Marcelo Endelli/Getty Images

Como foi a ida

No Más Monumental, o Palmeiras abriu 2 x 0 com Gustavo Gómez e Vitor Roque; o River descontou no fim e manteve a série em aberto. Times Union+1

Onde assistir

Globo (todo o Brasil), ESPN e Disney+ transmitem a partida ao vivo; há acompanhamento em tempo real nos portais esportivos. ge+1

Fonte: ge.globo; Metrópoles; AP/Times Union; beIN Sports. beIN SPORTS+3ge+3Metrópoles+3
