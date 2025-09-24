Libertadores, Sul-Americana e Brasileirão: confira os jogos desta quarta (24)

Esta quarta-feira será decisiva para o futebol nacional e continental! A Copa Sul-Americana e a Libertadores terão os jogos da volta das quartas de final, com direito a representante local na disputa. Enquanto isso, a bola rola para dois compromissos atrasados do Campeonato Brasileiro, que segue com algumas equipes com menos partidas disputadas.

Quem abre a rodada de jogos é o Atlético-MG, que recebe o Bolívar (BOL) na Arena MRV, em Belo Horizente, às 19h. No jogo de ida, no Estádio Hernando Siles, em La Paz, as equipes empataram em 2 a 2. Com isso, quem vencer avança às semifinais da Sula, e um novo empate leva o confronto para a disputa de pênaltis.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Divulgação/CONMEBOL Staff Images/CBF O time titular do Palmeiras perfilado antes do duelo contra o River Plate. Cesar Greco/Palmeiras Gustavo Gómez e Vitor Roque marcaram os gols da vitória do Palmeiras na Argentina. Cesar Greco/Palmeiras Divulgação/CONMEBOL Voltar

Próximo

Às 19h30, Vasco da Gama e Bahia se enfrentam em São Januário, no Rio. O Cruzmaltino precisa dos três pontos para se afastar da zona de rebaixamento, enquanto o Tricolor segue perseguindo o pelotão da frente do Brasileirão. No mesmo horário, Grêmio e Botafogo fazem um duelo em condições semelhantes: o Imortal está a seis pontos do Z4, e o Glorioso uma posição abaixo do G4.

Já o grande jogo da noite fica por conta de Palmeiras e River Plate, que disputam a classificação na Libertadores às 21h30, no Allianz Parque, em São Paulo. O Verdão venceu o jogo de ida, no Monumental de Nuñez, na Argentina, por 2 a 1, e joga pelo empate. Um vitória pela vantagem mínima para os argentinos leva o jogo para os pênaltis, enquanto dois ou mais gols colocam a equipe de Marcelo Gallardo na próxima fase.

Libertadores

21h30 – Palmeiras x River Plate (Globo, ge tv, ESPN e Disney+)

Campeonato Brasileiro

19h30 – Vasco x Bahia (Prime Video)

19h30 – Grêmio x Botafogo (Premiere)

Sul-Americana

19h – Atlético-MG x Bolívar (ESPN e Disney+)

21h30 – Once Caldas x Independiente del Valle (ESPN 2 e Disney+)