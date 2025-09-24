24/09/2025
Universo POP
Ex-morador de rua que viveu 5 anos na rodoviária se forma em Direito
Gordão da XJ bate meta e perde 115 kg; veja o antes e depois
Pai de Elon Musk é acusado de abusar sexualmente de filhos e enteados, diz New York Times
Zé Felipe posta noite com Ana Castela em meio a rumores de romance
Família diz que Oruam foi “esquecido” na cadeia: “Vivemos um pesadelo”
Pai de Ana Clara, da Globo, vira motorista de app; apresentadora rebate críticas
Juju Salimeni acusa ex-diretor do Pânico de “assédio psicológico” e relata crises de ansiedade
Zé Felipe surge em noite com Ana Castela e reacende rumores de romance
Carol Castro critica escolha de Virginia na Grande Rio e fala em “hipocrisia”
Em meio à treta, bastidores revelam nova chamada de Virginia para Neymar

Libertadores, Sul-Americana e Brasileirão: confira os jogos desta quarta (24)

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
libertadores,-sul-americana-e-brasileirao:-confira-os-jogos-desta-quarta-(24)

Esta quarta-feira será decisiva para o futebol nacional e continental! A Copa Sul-Americana e a Libertadores terão os jogos da volta das quartas de final, com direito a representante local na disputa. Enquanto isso, a bola rola para dois compromissos atrasados do Campeonato Brasileiro, que segue com algumas equipes com menos partidas disputadas.

Quem abre a rodada de jogos é o Atlético-MG, que recebe o Bolívar (BOL) na Arena MRV, em Belo Horizente, às 19h. No jogo de ida, no Estádio Hernando Siles, em La Paz, as equipes empataram em 2 a 2. Com isso, quem vencer avança às semifinais da Sula, e um novo empate leva o confronto para a disputa de pênaltis.

Veja as fotos

Divulgação/CONMEBOL
Divulgação/CONMEBOL
Staff Images/CBF
Staff Images/CBF
Cesar Greco/Palmeiras
O time titular do Palmeiras perfilado antes do duelo contra o River Plate.Cesar Greco/Palmeiras
Cesar Greco/Palmeiras
Gustavo Gómez e Vitor Roque marcaram os gols da vitória do Palmeiras na Argentina.Cesar Greco/Palmeiras
Divulgação/CONMEBOL
Divulgação/CONMEBOL

Leia Também

Às 19h30, Vasco da Gama e Bahia se enfrentam em São Januário, no Rio. O Cruzmaltino precisa dos três pontos para se afastar da zona de rebaixamento, enquanto o Tricolor segue perseguindo o pelotão da frente do Brasileirão. No mesmo horário, Grêmio e Botafogo fazem um duelo em condições semelhantes: o Imortal está a seis pontos do Z4, e o Glorioso uma posição abaixo do G4.

Já o grande jogo da noite fica por conta de Palmeiras e River Plate, que disputam a classificação na Libertadores às 21h30, no Allianz Parque, em São Paulo. O Verdão venceu o jogo de ida, no Monumental de Nuñez, na Argentina, por 2 a 1, e joga pelo empate. Um vitória pela vantagem mínima para os argentinos leva o jogo para os pênaltis, enquanto dois ou mais gols colocam a equipe de Marcelo Gallardo na próxima fase.

Libertadores

  • 21h30 – Palmeiras x River Plate (Globo, ge tv, ESPN e Disney+)

Campeonato Brasileiro

  • 19h30 – Vasco x Bahia (Prime Video)
  • 19h30 – Grêmio x Botafogo (Premiere)

Sul-Americana

  • 19h – Atlético-MG x Bolívar (ESPN e Disney+)
  • 21h30 – Once Caldas x Independiente del Valle (ESPN 2 e Disney+)

Transforme seu sonho com a força do esporte. Aposte agora na Viva Sorte! Acesse clicando aqui!

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Governo antecipa salário de setembro dos servidores públicos; confira as datas de pagamento

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost