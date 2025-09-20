Líder Ashaninka no Acre convoca população para ato contra a anistia e a PEC da Blindagem

O líder Ashaninka do Acre, Francisco Piyãko, fez um chamado à população para participar do ato nacional Brasil nas Ruas, que acontece neste domingo (21) em várias cidades brasileiras. A mobilização tem como objetivo protestar contra a anistia e contra a chamada PEC da Blindagem, em tramitação no Congresso Nacional.

Em Rio Branco, a manifestação está marcada para o Lago do Amor, a partir das 16h30. “Amanhã tem Acre nas ruas. Vamos manter a luta!”, declarou Piyãko, reforçando que a presença popular é essencial para fortalecer a resistência democrática e dar visibilidade à indignação da sociedade.

O vereador André Kamai também aderiu ao movimento e convocou a população a se unir contra as propostas. “Se você também está indignado, nós temos um encontro marcado neste domingo. Vamos juntos levantar a voz contra esse ataque à democracia e à justiça. Congresso inimigo do povo”, afirmou.

O ato no Acre integra uma agenda nacional de manifestações que ocorrerão simultaneamente em diversas capitais e cidades. A mobilização busca pressionar parlamentares e alertar a população sobre os riscos que as medidas representam para a democracia e a responsabilização de autoridades.