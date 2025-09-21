litoral-norte-de-sp-ferve-com-calor-acima-dos-40°c-no-fim-do-inverno

Cidades do litoral norte de São Paulo registraram temperatura acima dos 40°C neste domingo (21/9), um calor fora do comum para o último dia do inverno. Segundo a Defesa Civil Estadual, a região foi a mais quente do estado antes da chegada da frente fria.

Os termômetros marcaram 40,2°C em São Sebastião e 40,1°C em Caraguatatuba, as duas cidades mais quentes de São Paulo neste domingo. Na mesma região, Ubatuba teve temperatura máxima de 39,5°C.

Como comparação, a capital paulista teve nesta tarde o recorde de calor no inverno, mas a temperatura não passou dos 33,1°C, segundo os registros da estação automática do Mirante de Santana, na zona norte, onde ocorre a medição oficial da cidade.

As variações no tempo em São Paulo, com potencial para causar transtornos aos paulistas, foram previstas com antecedência.

A Defesa Civil Estadual trabalhou neste fim de semana com dois cenários distintos, já previstos na última sexta-feira (19/9).

As equipes tiveram que se alternar entre lugares com baixa umidade relativa do ar, temperatura em elevação e risco de incêndio, ao mesmo tempo em que se preparavam para receber a frente fria, com tempestades, rajadas de vento que chegaram a 92 km/h no interior e até mesmo a possibilidade de queda de granizo. Um gabinete de crise será montado nesta segunda (22/9) para acompanhar a situação.