Live de Bad Bunny foi a mais assistida de todos os tempos no Amazon Music

Bad Bunny, o artista latino mais aclamado e ouvido ao redor do mundo atualmente, registrou mais um marco histórico em sua carreira.

Neste sábado (20/09), ele realizou o show de nº 30 do projeto “No Me Quiero Ir de Aquí: Una Más”, sendo o último da residência de Porto Rico, com transmissão ao vivo para o mundo todo pelo Amazon Music, de forma gratuita.

O grandioso espetáculo do projeto entrou para a história como a transmissão mais assistida de todos os tempos na plataforma.

O show, que teve início às 21h30 (horário de Brasília), aconteceu no Coliseu José Miguel Agrelot, em San Juan, capital de Porto Rico, movimentou a economia e o turismo local como nunca antes visto.

Para o encerramento da turnê, Bad Bunny contou com grandes astros da música latina. Arcángel e De La Ghetto cantaram juntos nas músicas “Acho PR” do álbum “Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana”.

Ñengo Flow fez um gesto comovente ao usar uma camisa com o número 4.645, em homenagem ao número de mortos pelo furacão Maria. Ele performou com Jowell y Randy a música “Safaera”, do álbum YHLQMDLG (sigla para “Yo Hago Lo Que Me Da Las Ganas”).

Jowell & Randy também entregaram um medley de seus maiores sucessos, incluindo “El Funeral de la Canoa”, “Hey Mister” e “Salgo Pa la Calle”.

Marc Anthony se juntou a Bad Bunny na interpretação emocionante de “Preciosa”.

A música, escrita originalmente pelo compositor Rafael Hernández Marín em 1937, é uma carta de amor a Porto Rico que termina com o verso “Eu te amo, Porto Rico”.

Embora tenha sido reinterpretada por muitos artistas ao longo das décadas, a interpretação de Anthony está entre as mais conhecidas.

RaiNao, claro, apareceu no momento de “PERFuMITO NUEVO”.

Além da transmissão ao vivo, a Amazon e a Good Bunny Foundation, da Bad Bunny, fecharam um acordo plurianual para ajudar a ilha investindo em iniciativas relacionadas à educação, tecnologia, entrega de alimentos, apoio à agricultura e desenvolvimento econômico.

“Benito personifica o espírito de Porto Rico e, juntos, estamos criando uma celebração que transforma sua paixão pela ilha em um impacto real para seu povo”, disse Rocío Guerrero, executiva da Amazon Music, em um comunicado à imprensa.

“Ao combinar música, tecnologias da Amazon, comércio e programas comunitários em grande escala, estamos engajando o público global neste momento histórico, ao mesmo tempo em que fortalecemos as comunidades porto-riquenhas.”

Após encerrar a residência, Bad Bunny dará início à turnê “Debí Tirar Más Fotos” em 21 de novembro em Santo Domingo, antes de viajar pela América Latina até o final de fevereiro.

No Brasil ele se apresentará em 20 e 21 de fevereiro de 2026, no Allianz Parque.