Liverpool aceita pagar por Isak; sueco seria 3º mais caro da história

O Liverpool aceitou pagar 130 milhões de euros (cerca de R$ 826 milhões na cotação atual) para contratar Alexander Isak, do Newcastle, de acordo com a BBC. A previsão é que o jogador realize os exames médicos ainda nesta segunda-feira (1º/9) e deve assinar contrato por seis temporadas.

Caso concretizada, a transação bateria o recorde de Florian Wirtz, pelo próprio Liverpool, por 100 milhões de euros, mais aditivos. A contratação do atacante sueco de 25 anos é mais uma dos Reds. Antes do sueco, chegaram Jeremie Frimpong, Armin Pecsi, Hugo Ekitike, Milos Kerkez, Giorgi Mamardashvili e Giovanni Leoni.

Pré-temporada do Newcastle em 14 de julho de 2025 em Innsbruck, Áustria.

A transferência de Isak faria com que o Liverpool chegasse aos 416 milhões de libras investidos na temporada, nunca antes gasto na Premier League. Apenas o Chelsea, em 2023, gastou mais de 400 milhões de euros em uma única janela na Inglaterra.

Até essa temporada, Enzo Fernández era a contratação mais cara da liga, por 121 milhões de euros, pelo Chelsea. Na sequência, vem Jack Grealish (117 milhões de euros, pelo Manchester City) e Declan Rice (116,6 milhões de euros, pelo Arsenal).

Isak ocupa o posto de terceira contratação mais cara da história do futebol. Ele fica atrás de Neymar, 198 milhões de libras, em 2017, e Mbappé, 163 milhões de libras, em 2018.