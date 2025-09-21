Lívia Andrade é vista saindo de restaurante com Marcos Araújo após rumores de término

O portal LeoDias obteve com exclusividade imagens de Lívia Andrade e Marcos Araújo neste domingo (21/9). Em meio aos rumores de separação, os dois foram flagrados deixando um restaurante em São Paulo. Durante o momento, Lívia chegou a ser abordada por um fã, posou para fotos enquanto o empresário aguardava. Em seguida, deixaram o local juntos.

Nas imagens obtidas pelo portal LeoDias, Lívia surge sorridente e tranquila. Na entrada do restaurante, posou com fãs e, ao notar a câmera na saída, reagiu com naturalidade: apontou, sorriu e seguiu sem demonstrar incômodo. Enquanto isso, o empresário da AudioMix aguardava pacientemente do lado de fora.

Lívia Andrade e Marcos Araújo Foto/Portal LeoDias Lívia Andrade e Marcos Araújo Foto/Portal LeoDias Lívia Andrade e Marcos Araújo Foto/Portal LeoDias Lívia Andrade e Marcos Araújo Foto/Portal LeoDias Lívia Andrade e Marcos Araújo Foto/Portal LeoDias Lucas Ramos / Brazil News

Depois que a comentarista do “Domingão” atendeu os admiradores, os dois deixaram o local juntos em direção ao carro. Embora não tenham exibido gestos de intimidade, como andar de mãos dadas, o vídeo sugere que o clima entre eles é de paz e normalidade, ao contrário dos rumores que envolvem o nome do casal.

As especulações sobre o fim do casamento de Lívia e Marcos ganharam força neste domingo (21/9), após um perfil no Instagram divulgar que os dois estariam separados. Segundo a página, fontes próximas afirmam que a relação não teria acabado em comum acordo e que o casal não dividiria o mesmo teto há quase dois meses.

A publicação ainda sugere que Marcos estaria no exterior, supostamente levando uma vida de solteiro, e que, ao retornar ao Brasil, pediria para que a apresentadora deixasse a casa onde moravam juntos. Até o momento, nem a artista nem o empresário se pronunciaram sobre os rumores.