Lívian Aragão desabafa sobre ser chamada de “feia” quando criança: “Lembro como me doía”

A filha de Renato Aragão, Lívian, abriu o coração em um podcast que participou, relembrando os comentários que recebia sobre sua aparência quando era criança. Segundo ela, quando pesquisava na internet pelo nome, ele era sempre seguido da palavra “feia”. Em uma rede social, na última quinta-feira (25/9), ela também citou a importância dos pais nessa fase.

Conforme dito por Lívian, na época ela tinha cerca de 9 anos e começou a ter um blog. Nos comentários, as pessoas atacavam sua fisionomia. Ela não entendia e pedia para Renato e a mãe, Lílian Taranto, explicarem, e ressaltou que os pais foram legais por a fazerem entender que ela nasceu assim, e que eles não iriam deixar ninguém diminui-la. “Hoje fico muito feliz porque falo do cabelo cacheado, nunca tirei ele”, afirmou.

Na legenda do vídeo, ela deu mais detalhes: “Quando eu era mais nova, toda vez que digitava meu nome no Google, a primeira palavra que aparecia ao lado era ‘feia’. Carrego até hoje a lembrança de como aquilo me doía, porque lia comentários de pessoas que sequer me conheciam, mas falavam da minha aparência com tanta propriedade e julgamento. Pode parecer pequeno, mas, para uma criança, não é.”

“Ainda nessa época, também aprendi que a opinião dos outros não define quem somos. Neste Setembro Amarelo, quero lembrar você da importância de cuidar da sua saúde mental e de se olhar com mais carinho. Porque pode haver quem te trate mal, mas sempre haverá mais gente que te trata BEM. Valorize e busque esses, não os outros!”, prosseguiu.

Lívian pediu para que as pessoas sejam mais gentis até mesmo com a própria história, porque um comentário negativo pode ferir, assim como uma palavra amiga pode salvar. Ela finalizou: “Você é muito mais do que o que dizem de você. E merece se sentir bem, sempre.”