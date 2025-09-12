Lívian Aragão desmente boato: “Meu pai não está em asilo”

Lívian Aragão usou as redes sociais para rebater acusações de que teria internado Renato Aragão, o Didi, em um asilo. A atriz classificou a história como “fake news e uma mentira absurda” e afirmou que o humorista está em casa, ativo nas redes, fazendo exercícios e envolvido em novos projetos “na medida do possível para um senhorzinho de 90 anos”.

Segundo Lívian, ela e familiares vêm sofrendo ataques após a circulação de vídeos que, de acordo com a artista, foram editados e tirados de contexto. “Estão usando IA, cortando trechos e montando uma narrativa completamente mentirosa”, disse. Ela também criticou a cobrança para publicar um vídeo ao lado do pai apenas para “provar” que ele não está internado.

A atriz reforçou que há inúmeras pessoas que podem confirmar a rotina do comediante, já que ele posta conteúdos com frequência e mantém a agenda de gravações. “Ele está gravando, postando, fazendo a ginástica dele e compartilhando com vocês”, afirmou.

Lívian concluiu pedindo responsabilidade no consumo e na divulgação de conteúdo online, especialmente quando envolve a saúde e a dignidade de pessoas idosas.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.