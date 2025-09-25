25/09/2025
Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds celebram a alma mineira

O Festival Estilo Brasil recebe, no dia 25 de outubro, um encontro que traduz como poucos a essência musical mineira. Os cantores e compositores Lô Borges e Beto Guedes, ícones do lendário Clube da Esquina, se juntam ao guitarrista Sérgio Hinds, fundador da banda O Terço, para uma noite que promete unir poesia, experimentação e memória afetiva no palco do Ulysses Centro de Convenções, em Brasília (DF).

Lô Borges, que aos 19 anos ajudou a criar um dos discos mais influentes da música brasileira, o “Clube da Esquina”, relembra até hoje o ambiente de criatividade e resistência dos anos 70.

Sob a ditadura militar, chegou a ouvir de um capitão do Exército que “tocar violão era coisa de comunista”, frase que sintetiza o clima da época e a ousadia dos jovens mineiros que ousaram transformar a musicalidade em arte eterna.

Já Beto Guedes, filho do músico Godofredo Guedes, começou a tocar ainda criança em rodas de choro e, no auge da beatlemania, montou com Lô Borges o grupo The Beavers, dedicado a versões dos Beatles. A convivência precoce com Lô e Milton Nascimento o levou à gravação do “Clube da Esquina” em 1972, onde tocou vários instrumentos e deu voz a composições que se tornariam marcos da MPB.

O trio se completa com Sérgio Hinds, considerado nos anos 70 o melhor guitarrista de rock progressivo do Brasil. Com a banda O Terço, conquistou plateias lotadas em ginásios e até um recorde de público no Luna Park, em Buenos Aires.

A noite será um mergulho na história da música brasileira. Minas Gerais, terra de montanhas e encontros, sempre serviu de cenário para o nascimento de obras que misturam rock, MPB e influências universais.

Lô, Beto e Sérgio trazem essa herança ao público de Brasília, celebrando não apenas o passado, mas a vitalidade de uma cena que continua a inspirar novas gerações.

Prepare-se para shows incríveis

A 2ª edição do Festival Estilo Brasil já começou e reunirá atrações renomadas no Ulysses Centro de Convenções, em Brasília (DF). O line-up conta com artistas de peso como Martinho da Vila, Paralamas do Sucesso, Fagner, Lô Borges, Beto Guedes e Esperanza Spalding.

Com o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, patrocínio de cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal, o projeto é realizado pelo Metrópoles e conta com a produção da Oh! Artes.

Programação:

Fagner
24 de outubro

Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds
Turnê: Esquinas & Canções
25 de outubro

Martinho da Vila
31 de outubro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos
Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos
21 de novembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções
Data: a partir de 21 de setembro de 2025
Ingressos: Bilheteria Digital

