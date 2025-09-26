26/09/2025
Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds farão show histórico em Brasília

O Festival Estilo Brasil recebe, no dia 25 de outubro, um espetáculo raro: Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds dividem o palco no Ulysses Centro de Convenções com a turnê Esquinas & Canções. O projeto celebra a riqueza musical mineira, marcada pelo Clube da Esquina, e abre espaço para o diálogo com o rock progressivo que marcou os anos 1970.

Compre seu ingresso

Lô Borges, autor de clássicos como “Para Lennon e McCartney” e do icônico “Disco do Tênis”, e Beto Guedes, voz de sucessos como “Amor de Índio” e “Sol de Primavera”, representam a vertente mais lírica e melódica da música mineira. Ao lado deles, Sérgio Hinds, guitarrista do grupo O Terço, traz a energia do rock progressivo que conquistou palcos no Brasil e no exterior.

A turnê é uma celebração da amizade, da memória e da reinvenção. Cada apresentação revisita composições históricas que marcaram gerações, mas também renova os sentidos e afetos que essas músicas despertam no público.

Em Brasília, a expectativa é de uma noite inesquecível, em que canções como “Feira Moderna”, “Nascente” e tantos outros clássicos se misturam à energia instrumental de Hinds, reafirmando a força da música brasileira em todas as vertentes.

O evento tem o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, patrocínio de cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal, o projeto é realizado pelo Metrópoles e conta com a produção da Oh! Artes.

Compre seu ingresso

Programação:

Fagner
24 de outubro

Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds
Turnê: Esquinas & Canções
25 de outubro

Martinho da Vila
31 de outubro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos
Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos
21 de novembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções
Ingressos: Bilheteria Digital

