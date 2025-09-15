lorena-maria-sobre-estreia-como-musa-no-carnaval-do-rio:-“vou-arrasar”

Lorena Maria está se preparando para estrear no Carnaval do Rio como musa da Unidos de Padre Miguel (UPM) e tem se dedicado ao cargo. Durante a escolha do samba enredo da, no fim de semana, a influenciadora conversou com a coluna Fábia Oliveira sobre o preparo.

“Estou amando. Sempre me vi desfilando, a UPM me deu essa oportunidade e eu vou arrasar nesse Carnaval. Existe samba no sangue e a Lorena está aprimorando. Tenho axé, tenho um sambinha, mas tudo que a gente pode aprimorar a gente tem que aprimorar”, afirmou ela.

Questionada sobre chegar ao cargo de Rainha de Bateria, ela declarou: “Agora não penso nisso, estou bem satisfeita com o cargo de musa. É minha primeira oportunidade e quero dar muito valor. Mas o céu é o limite, não sei o que pode acontecer futuramente”, disse.

Carreira

Ainda durante o bate-papo, Lorena Maria falou sobre seus planos para o futuro na carreira: “Faço TV e cinema. Meu sonho desde criança é ser atriz. Já fiz teste antes. Na minha gravidez, estava fazendo vários testes, mas aí tive que parar. Agora, voltei a estudar e vou voltar com tudo”, garantiu, antes de completar:

“Meu filho já está com quase 7 meses. Aí, agora consigo ficar um pouco mais solta para voltar aos meus estudos”, comentou, revelando que vai levar Rás, seu filho com MC Daniel, para vê-la desfilar.

Enredo e samba

A Unidos de Padre Miguel vai levar para a Marquês de Sapucaí, no ano que vem, o enredo Kunhã eté – O sopro sagrado da Jurema, que vai homenagear a guerreira indígena Clara Camarão, sob comando do carnavalesco Lucas Milato.

E o samba vencedor da noite foi a parceria entre Thiago Vaz, Jefinho Rodrigues, W.Correa, Richard Valença, Miguel Dibo e Cabeça do Ajax. O resultado foi revelado na madrugada de domingo (14/9).