Lotação, falhas e descaso: passageiros sofrem com condiçoes precárias de ônibus da Vila do V

Moradores da Vila do V, em Porto Acre, enfrentam diariamente problemas com o transporte intermunicipal que os leva a Rio Branco. Passageiros relatam que os ônibus circulam sempre lotados, apresentam condições precárias e quebram com frequência, obrigando quem depende do serviço a lidar com atrasos e transtornos.

Segundo informações, os ônibus que transportaram trabalhadores e estudantes, que precisavam chegar à capital, apresentaram falha mecânica no meio do trajeto mais de uma vez. Passageiros foram obrigados a descer e seguir viagem por conta própria ou aguardar no próximo ponto, demonstrando revolta com a situação.

“Não é a primeira vez que isso acontece. A passagem só aumenta e os ônibus continuam horríveis. Muitos dependem desse transporte todos os dias para trabalhar ou estudar, e essa é uma falta de respeito”, afirmou um morador da Vila do V.

O episódio evidencia a necessidade de melhorias urgentes no serviço intermunicipal, garantindo segurança, conforto e pontualidade aos passageiros.

Veja o vídeo: