Loterias: Mega-Sena sorteia R$ 13 milhões nesta terça. Confira

Escrito por Metrópoles
A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta terça-feira (2/9), os concursos de número 2.909 da Mega-Sena; 6.816 da Quina; 2.289 da Timemania; e o 1.110 da Dia de Sorte.

Os números foram sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Confira os resultados:

Mega-Sena

08 – 21 – 31 – 41 – 53 – 58;

Quina

01 – 27 – 50 – 71 – 72;

Timemania

10 – 14 – 18 – 21 – 47 – 52 – 61;

Time do coração: 52 – Mirassol/SP;

Dia de Sorte

01 – 04 – 12 – 15 – 16 – 22 – 25;

Mês de Sorte: 09 – setembro.

ESCOLHA DO EDITOR

