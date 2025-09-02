Loterias: Mega-Sena sorteia R$ 13 milhões nesta terça. Confira

0
A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta terça-feira (2/9), os concursos de número 2.909 da Mega-Sena; 6.816 da Quina; 2.289 da Timemania; e o 1.110 da Dia de Sorte.
Os números foram sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo.
Confira os resultados:
Mega-Sena
08 – 21 – 31 – 41 – 53 – 58;
Quina
01 – 27 – 50 – 71 – 72;
Timemania
10 – 14 – 18 – 21 – 47 – 52 – 61;
Time do coração: 52 – Mirassol/SP;
Dia de Sorte
01 – 04 – 12 – 15 – 16 – 22 – 25;
Mês de Sorte: 09 – setembro.