Loterias: Mega-Sena sorteia R$ 26 milhões nesta terça. Confira

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta terça-feira (16/9), os concursos de número 2.915 da Mega-Sena; 3.488 da Lotofácil; 6.828 da Quina; 2.295 da Timemania; e o 1.116 da Dia de Sorte.

Os números foram sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Confira os resultados:

Mega-Sena

10 – 11 – 15 – 38 – 52 – 60;

Quina

53 – 54 – 62 – 66 – 77;

Lotofácil

01 – 03 – 04 – 05 – 06 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 22 – 25;

Timemania

01 – 20 – 27 – 32 – 47 – 74 – 77;

Time do coração: 69 – São Bernardo/SP;

Dia de Sorte

01 – 04 – 11 – 19 – 21 – 22 – 25;

Mês de Sorte:

10 – outubro.