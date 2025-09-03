Loterias: +Milionária sorteia R$ 152 milhões nesta quarta, confira

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta quarta-feira (3/9), os concursos de número 2.818 da Lotomania; 6.817 da Quina; 2.855 da Dupla Sena; 741 da Super Sete e 282 +Milionária.

Os números foram anunciados às 20h no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo.

Confira os resultados:

+Milionária

10 – 12 – 17 – 21 – 41 – 50;

Trevo: 5 – 3;

Quina

02 – 13– 52 – 60 – 63;

Lotomania

03 – 04 – 08 – 15 – 30 – 31 – 32 – 34 – 52 – 53 – 55 – 57 – 58 – 62 – 71 – 72 – 79 – 86 – 89 – 93;

Dupla Sena

1º sorteio: 09 – 15 – 18 – 19 – 30 – 35;

2º sorteio: 06 – 08 – 22 – 32 – 37 – 44;

Super Sete

Coluna 1: 6;

Coluna 2: 3;

Coluna 3: 8;

Coluna 4: 8;

Coluna 5: 8;

Coluna 6: 8;

Coluna 7: 5.